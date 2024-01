A luat o pâine, iar vânzătoarea i-a cerut 113 lei. Apoi l-a mai păcălit o dată. Pățania din Iași a unui celebru scriitor

Scriitorul ieșean Florin Lăzărescu a fost la un pas de a fi plătit 113 lei pentru o simplă pâine, în magazinul unui cunoscut lanț de suparmarketuri, scrie Ziarul de Iași.

Lăzărescu, care este unul dintre fondatorii Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), s-a dus ca tot omul la cumpărături, dar a aflat cum poți fi păcălit de două ori, de aceeași vânzătoare.

Mai întâi, femeia i-a pus pe bon 19 pâini, în loc de una, de unde și costul final de 113 lei pentru o singură pâine.

Facebook/ Florin Lazarescu

”Ştiam că se scumpesc lucrurile de nu-ţi vine să crezi, dar 113 lei o pâine la Lidl parcă e cam mult. Eu nu mă uit niciodată pe bon, dar am observat un produs lipsă în sacoşă şi am căutat pe bonul electronic să văd dacă mi l-au bătut la casă. Nu era pe bon, însă am văzut preţul pâinii. M-am întors, vânzătoarea mi-a zis senin că a bătut codul de la rodie şi mi-a dat banii înapoi”, a scris scriitorul ieşean pe contul său de Facebook.

Casierița l-a mai păcălit o dată

Dar asta nu e tot. Lăzărescu a crezut că femeia i-a rezolvat problema, dar ajuns acasă a sesizat că vânzătoarea i-a scăzut doar 17 din cele 19 pâini trecute eronat pe bon.

Așa că l-a taxat pentru o pâine în plus, fapt pe care acum nu mai are cum să-l demonstreze. Și a trecut la motviul returnării parțiale a banilor că omului nu i-a plăcut pâinea.

”Doamna m-a înșelat până și la refacerea bonului. M-am uitat acum online, a scăzut 17 pâini din 19 trecute pe bon, nu 18. Eu am luat în pungă una singură, dar cum să mai demonstrez azi că ieri nu erau două? Iar la motivul returului scrie că nu mi-a plăcut pâinea”, și-a completat apoi postarea Florin Lăzărescu, printr-un later edit.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , , Dată publicare: 26-01-2024 10:54