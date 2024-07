A început maratonul nopților albe pentru Festivalul Electric Castle. Sunt așteptați peste 200.000 de participanți

A început maratonul nopților albe de la Castelul Banffy, din Bonțida, unde are loc Festivalul Electric Castle. Primii veniți și-au instalat deja corturile și si-au testat rezistența la somn până au dat zorii.

În total, sunt așteptați peste 200 de mii de participanți.

Băieți: „Electric este despre iubire, familie, prietenie!"



Și așa a fost până după miezul nopții.

Fată: „Este ziua 0 de festival. Este incredibil."



Fată: „Am venit înarmată cu evantaiul, destul de cald, bine că l-am adus."



Anul acesta în campingul Electric se vor caza 18 mii de oameni. Cei care vin cu propriul cort plătesc 69 de euro, însă tariful crește până la 639 de euro în cazul celor care se cazează în corturi sofisticate, cu o capacitate mai mare. Au acces și rulotele, dar există și căsuțe în stil scandinav. Locul arată ca un sat de vacanță.

Băiat: „Ne jucăm de 3 ore... de azi-dimineață. Avem stropitori, furtun. Atmosfera e bună."



Pentru că temperaturile sunt sufocante ziua, se stă la coadă la duș.

Băiat: „Excelent. Foarte rece și foarte revigorant."

Fată: „Nu cred ca o să țină mult efectul de spălat."

Organizatorii au pus la dispoziția participanților apă.

Străin: „E apă gratuit. Poți oricând s-o reumpli."



Pe scena principală va urca joi seara REMA, senzația momentului în curentul afrobeat. Artistul are miliarde de difuzări în rețelele de streaming cu hit-ul "Calm Down".

