A început festivalul Nostalgia. Mii de oameni s-au distrat pe hit-urile anilor '90

Festivalul a adus laolaltă spectatori de toate vârstele. Fiecare melodie le-a trezit amintiri și chef de dans.

Bărbat:„ Am retrăit amintiri de acum 15 ani. Toate scenele au muzică specială. Este o seară care trezește amintiri tuturor. Mă bucură să vad foarte mulți tineri, foarte mulți copii care n-au trăit vremurule acelea și împărtășesc cu ei foarte multe amintiri.”

Organizatorii au pregătit șapte scene, cu stiluri diferite de muzică și decor asortat.

Tea are 15 ani și a venit la festival împreună cu părinții.

Tea:„ Mi se pare extraodinar. Am venit cu familia și mă distrez foarte tare. Vara trecută am fost într-un cantonament și când s-a terminat am cântat această melodie.”

Cei care au vrut să ia o pauză de la dans au ales să se joace ori au optat pentru o sesiune de cumpărături.

Urmează încă 3 nopți de festival, pline de surprize.





Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 30-06-2023 07:29