A făcut pană, dar un bărbat a venit să o ajute. Ce a realizat, după ce i-a făcut o poză

Corpul fetei a fost găsit de autorități pe o șosea. Tânăra fusese legată la ochi și la mâini, potrivit Daily Mail.

Studenta a fost dată dispărută marți, după ce fusese la o sală de fitness în acea dimineață. Camerele de supraveghere au surprins ultimele momente cu ea în viață. În imagini, se poate observa cum criminalul se apropia de ea, în timp ce fata încerca să-și repare mașina, care avea un cauciuc spart.

Potrivit autorităților, bărbatul ar fi cauzat pana în mod intenționat, pentru a găsi un motiv să se apropie de ea.

Înainte de a fi ucisă, tânăra i-ar fi făcut o poză acestuia în timp ce îi schimba cauciucul. Fata a trimis fotografia familiei sale, fapt ce a ajutat ca violatorul să fie găsit.

