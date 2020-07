A comandat haine pe net. Când a deschis coletul, a găsit cel mai dezgustător lucru posibil

Un britanic a comandat un tricou și o pereche de mănuși, dar când a deschis pachetul a avut o surpriză uriașă. În pungă, erau și… excremente, scrie Daily Star.

Bărbatul în vârstă de 29 de ani a scos telefonul și a făcut o poză pe care a postat-o pe Twitter. El a povestit că un curier i-a adus vineri seară pachetul în care se găsea o pungă vidată.

”Am deschis și am văzut cum tricoul și mănușile mele cad din pungă pe pat. Apoi, am simțit un miros puțin ciudat”, a declarat Dan Rodgers, pentru The Sun.

Bărbatul din orașul Workington spune că a fost contactat la scurt timp de un reprezentant al firmei John Lewis, cea care i-a livrat produsele. El nu a fost însă furios, ci foarte amuzat.

”Cred că este al naibii de amuzant. Am vrut doar să aflu ce s-a întâmplat. Și-au cerut scuze”, a mai spus acesta.

Compania John Lewis a transmis că nu a găsit o explicație pentru cele întâmplate.