A căzut de pe stânci şi a murit când iubitul ei i-a propus să se mute împreună

O tânără de 29 de ani a murit după ce a căzut de pe stâncile din apropierea unei cascade din Mare Britanie, de la o înălțime de aproape 20 de metri.

Cu câteva momente înainte de tragedie, ea împreună cu iubitul său povesteau despre cât de fericiți sunt și plănuiseră să se mute ziua următoare, scrie Mirror.

Când au vrut să plece, fata a alunecat și a căzut în gol de la o înălțime de aproape 20 de metri.

„Am fost să ne plimbăm și ne-am așezat pe niște stânci. Eram amândoi fericiți, pentru că urma să ne mutăm împreună următoarea zi, chiar de ziua mea. Am stat puțin și ne-am hotărât să plecăm. Când ea a vrut să se întoarcă, a alunecat și a căzut. Am vrut s-o prind de ghiozdan, dar a fost prea târziu”, a povestit iubitul ei.

După ce autoritățile au ajuns, au declarat-o moartă pe tânără, din cauza leziunilor cerebrale grave, pe care le-a suferit.

În urma unei investigații făcute de oficiali s-a stabilit faptul că nu au fost dovezi care să sugereze că ar fi fost vorba de o crimă.

