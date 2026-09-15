Profesorul William Pettigrew, care a coordonat proiectul de cercetare „Register of British Slave Traders”, a descris această practică drept un simbol „dramatic și tulburător” al legăturii dintre monarhie și sclavie.

Registrul cuprinde 13.000 de persoane și sute de instituții despre care se știe că au investit în activitățile Marii Britanii legate de sclavie între 1563 și 1807, anul în care comerțul cu sclavi a fost abolit în Imperiul Britanic.

Cercetătorii afirmă că este cea mai amplă analiză realizată vreodată asupra unei comunități naționale de comercianți de sclavi.

Dr. Nicholas Radburn, istoric la Universitatea Lancaster și cercetător în cadrul proiectului, a declarat pentru BBC că a descoperit pentru prima dată semnul de identificare în 2022, în timp ce studia arhivele South Sea Company păstrate la British Library.

Semnul reprezenta o imagine a Coroanei, sub care se afla sigla South Sea Company.

Fondată în 1711, South Sea Company a fost înființată ca o companie britanică cu capital public și privat și a traficat mii de africani înrobiți.

Radburn a spus că a fost „remarcabil” să descopere documentele referitoare la marcarea oamenilor ascunse într-un volum cu un titlu aparent banal: „The Register of Instruments”.

În 2024, istoricul a descoperit și o serie de scrisori care au ajutat la reconstituirea poveștii. Acestea fuseseră trimise de directorul companiei către „factorii” săi, comercianții de sclavi care activau în teritoriile spaniole din America.

„Scrisorile erau pline de instrucțiuni foarte detaliate despre modul în care trebuia desfășurat comerțul cu sclavi”, și-a amintit Radburn.

O scrisoare din februarie 1714 a fost „excepțională, deoarece arăta extrem de clar modul în care directorii din Londra erau implicați personal în violențele comise împotriva oamenilor înrobiți în Americi”.

Directorii au trimis instrumente din fier fabricate în Anglia, pe care comercianții de sclavi urmau să le folosească pentru a marca africanii înrobiți pe umărul stâng cu emblema companiei.

Potrivit scrisorii, scopul era ca persoanele aflate în proprietatea companiei să poată fi diferențiate de cele deținute de alți comercianți.

Într-un interviu pentru emisiunea Today de la BBC Radio 4, Pettigrew, profesor la King's College London, a declarat că au existat numeroase legături între monarhia britanică și sclavie, nu doar această „marcă brutală”.

„Dacă ne gândim la istoria monarhiei în momentul în care aceasta ajunsese la cel mai scăzut nivel, când regele Charles I a fost executat, membri ai familiei regale au relansat monarhia, finanțele și reputația acesteia investind în comerțul transatlantic cu sclavi”, a spus el.

Pettigrew a subliniat însă că trebuie făcută o distincție între monarhie ca instituție și persoanele care au condus-o.

„Instituția este aceeași ca în urmă cu sute de ani.

Așadar, atunci când vorbim despre rolul comerțului cu sclavi în reabilitarea monarhiei sau în consolidarea poziției acesteia, vorbim despre o instituție care este și astăzi o parte foarte importantă a vieții britanice.

Din punct de vedere juridic, monarhia este astăzi aceeași instituție care era și în secolul al XVII-lea.”

Într-un comunicat, Palatul Buckingham a transmis că regele Charles „și-a exprimat în numeroase ocazii angajamentul personal și deplin pentru o mai bună înțelegere a problemei sclaviei și pentru identificarea unor modalități de a îndrepta nedreptățile istorice în beneficiul comunităților de astăzi”.

Regele este „recunoscător tuturor celor care desfășoară cercetări academice în acest domeniu și care contribuie astfel la dezbaterea privind cele mai bune modalități de abordare a acestor probleme”.