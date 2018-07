Trupa românească BREATHELAST a lansat varianta acustică a piesei ”A Million And One”. VIDEO

Pro TV

Trupa românească BREATHELAST continuă să-și surprindă plăcut fanii, relansându-se într-o formulă acustică. Sunt ajutați, la vioară, de Flora Pop.

Astfel, ”rechinii” de la Breathelast au lansat varianta acustică a piesei ”A Million And One”.

În această nouă formulă acustică, formația are și invitați din scena locală, o colaborare deja cunoscută fiind cea cu Laura Brat (GRAY MATTERS), pe varianta unplugged a piesei "Maluri".

Ultimul album al trupei BREATHELAST se numește "All Of This Amounts To Exactly Nothing, Until you Throw It All Away" și a fost foarte bine primit de public și de presa de specialitate.

În prezent, trupa se axează pe concerte acustice, într-o formă mai emoțională și mai caldă, dar la fel de rock 'n roll precum concertele electrice.

De curând Breathelast a înregistrat la Real Sound and Vision (studio) alături de Vladimir Ivanov (Pinholes / BlueCat Studio) prima piesă acustică în această nouă formulă: "A Million And One":

Această piesă este în variantă electrică și pe cel mai nou album al formației.

Varianta acustică poate fi ascultată prin streaming sau download, prin Universal Music România, urmând să fie inclusă pe un album Breathelast în întregime acustic.

Melodia poate fi ascultată sau descărcată de aici.

