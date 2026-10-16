Câștigătorul va fi anunțat pe 11 noiembrie, în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Monica Lovinescu, organizată la Ateneul Român.

Cele cinci cărți selectate

Dennis Deletant – România sub comunism. Paradox și degenerare, Editura Humanitas, 2025;

Mircea Mihăieș – Cele patru sinucideri ale Virginiei Woolf. O psihodramă, Editura Polirom, 2026;

Alina Pavelescu și Șerban Pavelescu – Istoria orbilor. România în război, 1940–1945, Editura Humanitas, 2025;

Daniela Rațiu – Cenzurat, Editura Cartier, 2026;

Bogdan-George Rădulescu – Spectrele ideologice ale expansionismului rusesc. Panslavismul, eurasianismul, național-bolșevismul, Editura Ratio et Revelatio, 2025.

Juriul din acest an este format din Alexandru Călinescu, Ioana Pârvulescu, în calitate de președintă, și Răzvan Purcărea.

Gala are loc pe 11 noiembrie, la Ateneul Român

Potrivit organizatorilor, cele cinci volume vor fi prezentate în cadrul galei, programată miercuri, 11 noiembrie, de la ora 19:00, la Ateneul Român.

Evenimentul va fi deschis de pianistul George Todică, laureat al Concursului Internațional „George Enescu”, care va interpreta lucrări de Franz Schubert, Claude Debussy și Frédéric Chopin.

În partea a doua a serii, Gabriel Liiceanu și Ioan Stanomir vor participa la un dialog cu tema „Confruntarea cu trecutul”, urmat de decernarea Premiului „Monica Lovinescu” 2026 de către președinta juriului, Ioana Pârvulescu. Gala va fi prezentată de Marius Constantinescu.

Evenimentul este organizat de Fundația Humanitas „Aqua Forte” și Editura Humanitas. Biletele pot fi cumpărate de pe platforma Eventbook.