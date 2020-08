Cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal, la Nicula. Cum se vor ține slujbele de Sfânta Maria

De Sfânta Maria, la Mănăstirea Nicula are loc cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal.

Cum nu trăim zile obișnuite, regulile epidemiologice ar trebui să fie sfinte. Autoritățile le-au impus oamenilor rigoare, însă majoritatea credincioșilor au mers la slujbă ca într-un camping.

Și-au adus corturile și au rămas peste noapte pentru procesiune. Evident că nu au putut respecta distanța regulamentară chiar dacă zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi.

Jandarmii i-au rugat pe credincioși să poarte mască dacă tot stau unii lângă alții.

Mircea Abrudean, prefect: „Sunt oameni care au venit aici înainte să intrăm noi în dispozitiv cu forțele de ordine. Erau cu corturile amplasate exact în fața scenei, au fost dirijați înspre pădure.”

Sunt însă, și mulți responsabili care și-au găsit un loc retras pentru rugăciune.

Femeie: „E spre binele nostru.”

Bărbat: „Ne e frică, păstrăm distanța. Avem măști, dezinfectant, respectăm regulile care sunt impuse și ne ajută și Dumnezeu."

Doi soți au mers la Nicula tocmai din Constanța.

Bărbat: „Să vină vremuri mai bune, să treacă și boala asta care a venit peste noi. Poate o să fie mai bine, cine știe. Am călătorit toată noaptea și am ajuns dimineață aici. Am venit pe jos 7-8 kilometri.”

Cum se vor ține slujbele de Sfânta Maria 2020



Până sâmbătă, slujbele se țin fără oprire, însă după reguli noi.

Oamenii nu și-au pierdut însă speranța.

Femeie: „Am o fetiță bolnavă, cu crize și am venit de trei ani aici și de asta vin an de an, că îmi ajută Maica Domnului. Nu ne-a fost frică, pentru că purtăm măști și cu Dumnezeu înainte.”

Anul acesta, la procesiunea de la Nicula vor participa doar preoții.

Calinic Stupinean, protosinghel: „Se va înconjura biserica, se va scoate icoana pe scenă și se va face prohodul Maicii Domnului. Biserica nouă se va înconjura o singură dată, iar icoana va fi la locul ei, unde credincioșii să poată să se închine.”

După o noapte de priveghere, după praznicul Adormirii Maicii Domnului - pelerinii se vor întoarce la casele lor, fără să primească de mâncare.