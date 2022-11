Un suporter galez a murit în Qatar. Ce s-a întâmplat cu bărbatul

Kevin Davies, în vârstă de 62 de ani, se afla la Doha alături fiul și prietenii săi.

Bărbatul a murit vineri din cauze naturale, potrivit BBC Wales, care precizează că acesta nu a fost la stadion pentru a urmări înfrângerea cu 2-0 a Țării Galilor în fața Iranului.

Familiei lui i se oferă asistență consulară din Marea Britanie.

Autoritățile britanice au confirmat că „susțin familia unui britanic care a murit în Qatar”.

Unfortunately we have lost one of the Red wall yesterday in Qatar, our sincere condolences go out to his son here in Doha and his family back in Wales..May he rest in peace. pic.twitter.com/KCPRdj8kBj