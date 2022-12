Cine este tânăra din România care a trăit alături de starurile Argentinei emoțiile de la ceremonia de premiere din Qatar

Emoţionaţi până la lacrimi peste un milion de mii de oameni au invadat monumentalele bulevarde din Buenos Aires, şi au învăţat să cânte pe o singură voce: ''eu sunt Argentina, iar asta, este o stare de spirit''.

Iar fotbalul le este religia, casa şi masa, în capul căreia s-a aşezat pentru totdeauna: Lionel Messi. Naţionala Albiceleste a ajuns în ţară când nu se luminase de ziuă, dar asta nu i-a împiedicat pe cei mai înflăcăraţi dintre fani, să meargă la aeroport, şi să blocheze străzile.

O mare alb-albastră, a invadat piața Republicii din centrul capitalei Buenos Aires. Agențiile de presă locale transmit că peste un milion de argentinieni sunt în stradă dornici să salute şi să vadă echipa ”Albiceleste”. Unii au urcat de-a dreptul pe Obelisc. Îşi trăiesc pe viu visul suprem, şi fiecare în parte este un campion mondial.

A fost decretată sărbătoare națională în Argentina şi doar cei din domeniile esenţiale au mers câteva ore la muncă. Restul au putut să îşi manifeste bucuria dezlănţuită odată cu golul dat duminică de Gonzalo Montiel.

Campionii mondiali au sosit acasă puţin după ora două dimineața.

Primul care a coborât din avion a fost căpitanul echipei și cel mai bun jucător al turneului, Lionel Messi care avea în mâini cupa. I-a fost alături antrenorul Lionel Scaloni.

Încă de la aeroport, autocarul descoperit pregătit pentru fotbaliști a înaintat cu greu atât de mulţi fani au ieşit în întâmpinare.

Emoțiile au fost electrizante de ambele părţi.

Pe lângă recordurile fotbalistice, eroul finalei din Qatar, Lionel Messi a doborât și recordurile de pe Instagram. Fotografia pe care a postat-o imediat după câștigarea cupei mondiale a devenit cea mai apreciată postare din istoria rețelei sociale, cu peste 60 de milioane de likeuri. Sunt însă şanse să fie detronata tot de o poză cu Messi care a dormit cu trofeul pe pernă.

Chiar dacă a pierdut finala, și naționala Franței a fost primită de fani cu ovații.

Vicecampiona mondială a salutat mulțimea strânsa în Place de la Concorde.

Emoțiile de la ceremonia de premiere din Qatar au fost trăite și de o româncă. Adriana Paul, de 27 de ani, din Negrești-Oaș este însoțitoare de zbor la Qatar Airways și a fost aleasă dintre cele 15.000 de stewardese ale companiei să facă parte din echipa care a dus pe scenă medaliile și trofeele.

Adriana Paul, stewardesa: ”Maximă emoție cred că a fost când am ieșit din tunel spre scenă, chiar îmi tremurau picioarele, nu știam cum să calc, nu mai știam cum să umblu sincer. Nu pot să descriu, încă am emoții când mă gândesc și mă uit la videouri, la postări, chiar îs pe scenă, am împărțit scena cu cei mai mari oameni din sport, nu pot să descriu sentimentul”.

Adrianei i-a revenit sarcina să țină chiar trofeul pentru cel mai bun fotbalist care i-a fost înmânat lui Messi.

Adriana Paul: ''Balonul a fost foarte greu, îmi tremurau mâinile și încercam să mă concentrez, să nu-mi joace ochii prea mult pe jucători, pe ecrane”.

Adriana Paul a aflat că va lua parte la ceremonii doar cu o săptămână înainte de finală.

