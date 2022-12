Argentinianul Emiliano Martinez continuă să îl ironizeze pe starul francez Kylian Mbappe. Fotografia care a uimit internetul

Emiliano Martinez a câștigat premiul „Mănușa de Aur” pentru cel mai bun portar al Mondialului din Qatar, dar a șocat întreaga lume după ce a recurs la un gest obscen pe care l-a făcut cu acest trofeu pe arena Lusail.

În timp ce jucătorii argentinieni au sărbători la Buenos Aires în mijlocul a aproximativ cinci milioane de fani, Martinez a profitat de ocazie pentru a face haz de necaz de atacantul-vedetă al Franței, Kylian Mbappe.

Aflat pe acoperișul unui autobuz descoperit la parada din Buenos Aires, Martinez a ridicat o păpușă pe care a fost pusă o fotografie cu fața lui Mbappe.

Anterior, Martinez l-a ironizat pe Mbappe cerând în mod sarcastic un moment de reculegere pentru starul francez în vestiarul argentinian după finala de duminică a Cupei Mondiale.

This honestly makes me laugh, if you were to show this image to a causal football fan that didn’t watch the final, you’d think Emi Martínez had Kylian in his pocket all game. The truth is, Mbappé made this guy pick the ball out of the back of the net 4 times.

Actual obsession. pic.twitter.com/oq2z0h7cYQ