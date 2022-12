Anunțul făcut de Cristiano Ronaldo după eliminarea de la Cupa Mondială. „Din păcate visul s-a încheiat”

Portugalia a fost eliminată dramatic de Maroc, duminică, într-o partidă pe care au dominat-o de la un capăt la altul. Nord-africanii au câștigat cu scorul de 1-0, devenind prima echipă africană calificată în semifinalele Cupei Mondiale.

Cristiano Ronaldo a fost lăsat pe banca de rezerve în meciurile eliminatorii. În optimi, cu Elveția, atacantul de 37 de ani a fost introdus pe teren abia în minutul 74, iar în sferturi cu Maroc, acesta a intrat după pauză.

După ce Portugalia a fost eliminată de Maroc, Cristiano Ronaldo a ieșit în lacrimi de pe terenul, realizând că a fost ultima sa șansă de a cuceri titlul mondial.

„Câştigarea unei Cupe Mondiale cu Portugalia a fost cel mai mare şi cel mai ambiţios vis al carierei mele. Din fericire, am câştigat multe titluri internaţionale, inclusiv pentru Portugalia, dar să plasez numele ţării noastre în vârful topului mondial a fost cel mai mare vis al meu. Am luptat pentru asta. Am luptat mult pentru acel vis. În cele cinci participări ale mele la Cupa Mondială, de-a lungul a 16 ani, mereu alături de mari jucători şi susţinut de milioane de portughezi, am dat totul. Am dat totul pe teren. Nu am întors niciodată spatele luptei şi nu am renunţat niciodată la acel vis. Din păcate, ieri visul s-a încheiat“, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram, la o zi după meciul cu Maroc.

„Devotamentul meu faţă de Portugalia nu s-a schimbat nicio clipă. Am fost mereu unul în plus pentru a lupta pentru obiectivul tuturor şi nu aş întoarce niciodată spatele colegilor şi ţării mele. Deocamdată nu mai sunt multe de spus. Mulţumesc Portugalia. Mulţumesc Qatar. Visul a fost frumos cât a durat... Acum să sperăm că timpul va fi un bun sfătuitor şi va permite fiecăruia să tragă singur concluziile", a adăugat portughezul.

