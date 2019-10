Tusk recomandă liderilor statelor UE să accepte amânarea Brexitului

"Recomand liderilor celor 27 de membri ai UE să accepte solicitarea britanică pentru o nouă amânare a datei retragerii (Regatului Unit) şi propun ca aceasta să fie decisă prin procedură scrisă", fără a fi necesară convocarea unui summit, a precizat Tusk.

Premierul Boris Johnson a suspendat marţi examinarea acordului asupra Brexitului în Parlamentul britanic în urma respingerii calendarului dorit de guvern, în aşteptarea unei decizii a UE cu privire la o eventuală amânare a datei de retragere din Blocul comunitar.

Timpul scurt la dispoziţie pentru examinarea acordului a urmărit să impulsioneze adoptarea legislaţiei înainte ca Marea Britanie să părăsească UE pe 31 octombrie.

Johnson a trimis sâmbătă către Bruxelles o cerere nesemnată de amânare a datei Brexitului, document însoţită de o scrisoare semnată în care susţinea că nu doreşte o amânare ca urmare a angajamentului asumat anterior, de tipul "totul sau nimic", privind părăsirea de către Marea Britanie a blocului comunitar până la sfârşitul lunii acesteia.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.