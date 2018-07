Mii de elevi, nemulțumiți de notele de la BAC: ”Nu înțeleg de ce”. Cât a primit o elevă

Pro TV

Notele la Bacalaureat 2018 au fost afișate miercuri, 4 iulie, iar unii elevi nu au fost deloc mulțumiți de cât au primit.

Foarte multi absolvenți susțin că meritau mult mai mult și au depus contestație. De exemplu, numai în București, 4827 de elevi au cerut recorectarea lucrării.

Această situație este întâlnită și în județețe țării.

”La Română, am scris tot, 3-4 pagini la Luceafărul și am luat 7.70. Nu înțeleg de ce. Am făcut contestație, sper să îmi crească nota.

Mai departe, voiam la Cibernetică, dar cred că mă duc la ASE”, a declarat o elevă din Pitești.

”Sunt oleacă dezamăgit de nota de la Matematică, dar în rest sunt mulțumit. Mi-am anunțat părinții, neamurile. Aștept de la ei oleacă de bănuți, să plec la mare. Mai departe aș vrea la Politehnică”, a precizat și colegul ei de liceu.

La Galați, elevii au fost de-a dreptul revoltați.

”La Info 9.20, la Mate 8.15. La Română, nu știu unde s-a corectat, dar am luat 3 puncte mai jos, 5.35. Aia era lucrare de 8. Am corectat-o cu doamna mea de la clasă.

Am făcut contestație, aia nu e notă. Am auzit că s-a corectat la București, dar n-am înțeles exact. A fost bătaie de joc. Nu e bine. Au încurcat lucrările sau notele, nu se poate. 5.35, aia nu-i notă să iei”, a spus un elev.

”Mi-a ieșit 5.60 și după barem ieșea 8.59. Eu sunt sigur de ce am făcut în lucrare. Rămâne de văzut. Sunt frustrat pentru că știu că am lucrat și văd o notă așa mică”, a adăugat un alt tânăr.

Situația contestațiilor la examenul de Bacalaureat:

Total: 44.401 lucrări contestate dintr-un total de 361.919 de lucrări

Proba a): 18.705 lucrări contestate din 118.113

Proba b): 496 lucrări contestate din 5.970

Proba c): 13.542 lucrări contestate din 118.269

Proba d): 11.658 lucrări contestate din 119.567

Total lucrări contestate în anul 2017: 42.232

Total lucrări contestate în anul 2016: 44.398

