REZULTATE BAC 2018. Notele la Bacalaureat 2018 au fost publicate de Ministerul Educației

REZULTATE BAC 2018. Miercuri au fost afişate rezultatele examenului de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie. 104 tineri au obţinut media 10, iar 17 sunt din Capitală, mai mulţi decât anul trecut.

REZULTATE BAC 2018. Rata de promovare de anul acesta este de 67,7%. Urmează înscrierea la facultate, vacanţă sau sesiunea din toamnă a aceluiaşi examen.

Rezultatele la Bacalaureat 2018 au fost afişate miercuri de edu.ro, iar înainte de rezolvarea contestațiilor, rata de promovare - media pe țară - a fost puţin peste 67%. O treime dintre candidaţi au picat examenul de BAC 2018.

REZULTATE BAC 2018. Potrivit Ministerului Educației, din totalul celor 136.866 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 123.615 candidaţi.

Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 117 candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

REZULTATE BAC 2018. Cele mai mari procente de promovare s-au înregistrat în judeţele Cluj (81,14%), Iaşi (80,27%) şi Brăila (77,13%). Rata de promovare în Capitală este de 72,86%.

Liceu cu promovabilitate zero la bac, într-o comună în care nici primarul nu are diplomă

Niciun elev nu a promovat examenul de Bacalaureat, înainte de contestaţii, în două licee din judeţul Gorj: Liceul Tehnologic Turburea şi Liceul Tehnologic Stoina.

”Nici nu mă gândeam că nu vor lua bacalaureatul doi sau trei copii. Am avut o clasă care a susţinut examenul. Cu patru sutimi la media generală nu a reuşit un elev. Am trei sau patru copii care nu au picat la nicio materie, dar nu le-a ieşit media generală. Am schimbat şi profesorii, am adus profesori, oricum s-a cunoscut la română şi la matematică, dar sunt copii care intră la liceu cu media 2, care nu ştiu lucrurile elementare. Am vorbit cu domnul primar să trecem numai pe clase profesionale, de meserii, pentru că elevii care învaţă carte tot la oraş se duc. Vom face meditaţii toată vara cu ei. Şi acum am făcut pregătire, trimiteam microbuzele după ei şi veneau cu trei patru copii”, a declarat Gheorghe Benegui, directorul liceului din Turburea, pentru Mediafax.

Localitatea este condusă de un primar care nu are diplomă la 54 de ani, dar spune că nu vrea ca elevii să îi urmeze exemplul.

”Nu mai am ce să mai zic. Este fără cuvinte totul. Ce pot să spun? Sunt supărat, cum să nu fiu, dacă le creez toate condiţiile posibile? Asta este!”, a declarat Ion Bîrcă, primarul comunei Turburea.

Aflat la al treilea mandat, edilul Ion Bîrcă îi sfătuia, anul trecut, pe elevi, să-şi termine studiile, deşi nici el nu a reuşit acest lucru.

