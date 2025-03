Victor Ponta a povestit cum l-a cunoscut pe Traian Băsescu: ”M-am îndrăgostit de el la machiaj. La final, m-a făcut praf”

Ponta spune că l-a cunoscut pe fostul președinte al României într-o emisiune organizată la postul public de televiziune, pe vremea când el era șef al Corpului de Control al primului ministru - iar Băsescu era primar al Capitalei.

Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, spune că - înainte să înceapă emisiunea - în camera de machiaj, Băsescu s-a purtat foarte frumos cu el, iar Ponta ... s-a ”îndrăgostit” de el.

Însă atitudinea fostului primar s-a schimbat total în acea emisiune televizată, când l-a atacat verbal pe Ponta în stilul său caracteristic.

”Când îmi dai un minut îți povestesc cum l-am cunoscut pe Traian Băsescu. Am fost la o emisiune la TVR, pe vremea aia era doar TVR-ul cu dezbateri, el era primar general, eu eram tânărul șef al Corpului de Control al primului ministru. Ne-am întâlnit la machiaj și mi-a zis: Băi, ce băiat deștept ești, ce îmi place, ești însurat, că am fete, dacă vrei să îmi fii ginere. M-am îndrăgostit de el la machiaj. Am zis, domnule, uite un om extraordinar ..

Am ajuns în emisiune, a pornit emisiunea live și a zis - era atunci, cred că Rodica Culcer, era moderator - și a zis: domnul Ponta zice. Zic, cum să zic eu primul înaintea acestui om extraordinar, acest om bun. Am zis: Să vorbească domnul primar general. Care ... și-a scos, așa, avea niște ochelari, i-a pus pe masă și s-a uitat la mine și a zis această slugă ticăloasă a lui Adrian Năstase, un corupt!

Și eu mă uitam .. Despre mine vorbește? Că mi-a zis la machiaj că ... Mă rog, m-a făcut praf. La final eram alb, mai alb decât laptele ăsta al vostru. Și a venit la mine și mi-a zis: Hai, bă, ce te-ai supărat? Deci asta e întâlnirea mea cu Traian Băsescu, să nu mă invidiați pentru ea.”, a spus Victor Ponta.

Pro TV

A început cea mai picantă săptămână La Măruță

Săptămâna aceasta, politicieni români vor trece prin cea mai... picantă provocare. În fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 15:00, Cătălin Măruță îi va lua la întrebări.

Unii dintre candidații la alegerile prezidențiale vor participa la provocarea de foc, marca La Măruță: ”Spun tot sau le ia gura foc!”.

Nicușor Dan, Victor Ponta, Daniel Funeriu, Elena Lasconi și Crin Antonescu sunt invitații din această săptămână.

• Luni, 24 martie - Nicușor Dan;

• Marți, 25 martie - Victor Ponta;

• Miercuri, 26 martie - Daniel Funeriu;

• Joi, 27 martie - Elena Lasconi;

• Vineri, 28 martie - Crin Antonescu.

De-a lungul timpului, mai multe persoane publice au trecut prin testul ce scoate la iveală cele mai neașteptate răspunsuri.

Regulile sunt simple: cei care vin la sosurile picante vor primi întrebări pe care le vor citi în gând, iar apoi vor rosti cu voce tare răspunsul, indiferent cât de incomod ar fi acesta.

Decizia le va aparține dacă vor alege să dezvăluie întrebarea sau să mănânce din unele dintre cele mai picante sosuri!

Aflăm săptămâna aceasta, în direct La Măruță, ce vor dezvălui unii dintre candidații pentru cea mai înaltă funcție din stat, de la ora 15:00, la PRO TV.

