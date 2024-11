Prioritățile USR, explicate de candidata la prezidențiale Elena Lasconi: Fiecare român va avea 500 de lei în plus la salariu

Elena Lasconi a sintetizat doctrina USR în termeni simpli, promițând prosperitate românilor prin reducerea taxelor pe muncă. Candidata la prezidențiale a făcut aceste afirmație la Știrile PROTV, răspunzând întrebărilor Andreei Esca.

„O să vorbesc simplu, ca să înțeleagă toată lumea. Respect pentru toată lumea, toleranță, libertate de exprimare, de gândire, respect față de vot, respect față de fiecare cetățean al acestei țări. Asta cred că e foarte important. Și dreptate pentru toți. Prioritățile USR-ului sunt foarte multe, dar vedem că corupția a atins cote alarmante în România. Deci e nevoie să facem dreptate în justiție și oamenii să nu mai moară cu dreptatea în mână. Prosperitate pentru oameni și pentru antreprenori, adică vom reduce taxele atât la mici antreprenori, cât și taxele pe muncă, pentru că suntem pe primul loc în Europa la sărăcie în muncă, adică muncim și tot săraci. De la anul vom avea, sper să dea Dumnezeu să avem un guvern democratic. Programul nostru așa este. Vom tăia taxele pe muncă și fiecare angajat din România va rămâne în plus la salariu cu 500 lei, și fiecare tânăr până în 29 de ani cu 1.000 lei în plus la salariu pe lună, iar mamele cu un copil cu 1.500. Am ținut foarte mult să încurajăm mamele și pentru că știu ce înseamnă, am trecut prin asta.”

