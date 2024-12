Nepotul lui Nicolae Iorga, istoricul Andrei Pippidi, îl acuză de minciună pe Călin Georgescu: ”Se vede că e fals!”

Reacția sa vine după ce candidatul independent la alegerile prezidențiale a afirmat că ar exista o legătură spirituală și materială între el și Nicolae Iorga.

Legătura ar fi reprezentată de verișoara tatălui, Maria Georgescu, despre care Călin Georgescu pretinde că ar fi fost secretara lui Nicolae Iorga.

”Mătușa mea, Maria Georgescu, a fost asistenta lui Iorga și am avut de unde să învăț. Și, când îmi vorbea, amuțeai. Pe urmă, vă spun sincer, i-am auzit pe marii corifei. Am fost studentul și apoi mâna dreaptă - și secretarul, cum am început - a lui Mircea Malița..” - a spus Georgescu într-un interviu pentru Gojira, publicat înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.

Istoricul Andrei Pippidi neagă orice fel de legătură între cei doi.

”Ca editor al jurnalului și corespondenței bunicului meu, și copil care a crescut în mediul admiratorilor lui Nicolae Iorga, trebuie să spun foarte clar că o secretară a bunicului meu cu numele de Maria Georgescu nu a existat niciodată. Numele acestor secretare și asistente e precis cunoscut. Totul a fost din nou trecut în revistă când s-a făcut expoziția de la Muzeul Național de Istorie, la 150 de ani de la naștere, care acum face turul țării”, arată istoricul Andrei Pippidi într-o declarație pentru România Curată.

Afirmația lui Georgescu:

Andrei Pippidi mai subliniază faptul că, pe lângă această informație falsă, mai există și o contradicție în afirmațiile lui Georgescu, deoarece un admirator al lui Nicolae Iorga nu poate fi, în același timp, și admiratorul legionarului Zelea Codreanu:

”Se vede că e fals pentru că nici un admirator al lui Nicolae Iorga nu ar fi un admirator al legionarilor și al lui Corneliu Zelea Codreanu. Nu doar că legionarii l-au asasinat pe Nicolae Iorga, principalul ideolog al naționalismului românesc, deși Iorga ceruse public ca legionarii să fie tratați cu asprimea legii, dar cu respectul statului de drept, dar Iorga era și contra generalului Antonescu, admirat de domnul Georgescu. Iorga era un devotat militant pro-occidental și singurul membru al Consiliului de Coroană din 1940 care a cerut să ne apărăm de Rusia cu arma în mână. Nu există legături nici doctrinare, nici de familie cum pretinde domnul Georgescu. Dacă Iorga ar trăi azi, ar fi îngrozit de aceste caricaturi naționaliste care sunt domnii Becali și Georgescu. Aș vrea să rog pe toți cei care retipăresc asemenea declarații să dea dovadă de mai mult discernământ” - mai spune istoricul Andrei Pippidi.

