Mircea Geoană, declarații după primele rezultate: Este surprinzător modul în care anumiți candidați apar de nicăieri

În discursul său, Mircea Geoană a explicat faptul că primele estimări sunt „surprinzătoare” și că se așteaptă ca pe măsură ce se centralizează voturile să ajungă la un scor de două cifre.

În plus, Mircea Geoană a vorbit despre „modul în care anumiți candidați apar practic de nicăieri”. Trebuie precizat că, după numărarea a peste 50% din voturi, el se plasa pe locul al șaptelea, cu aproximativ 180.000 de voturi, sub candidatul UDMR, Kelemen Hunor, care a acumulat aproximativ 260.000 de voturi.

Declarațiile lui Mircea Geoană după închiderea urnelor:

Un prim tur de alegeri prezidențiale surprinzător pentru noi, campania pe care am condus-o împreună cu această formidabilă echipă și vreau să le mulțumesc din inimă. Este și dezamăgitoare. Așteptăm, evident, numărătoare a tuturor voturilor de acasă, din diaspora. Sunt convins că să facem un un scop cu două cifre, dar pe fond, este un semnal foarte puternic din partea din partea cetățenilor noștri. Este clar că am avut în acest prim tur de alegeri mai multe variante de schimbare pentru România. Noi am încercat să venim cu o schimbare bazată pe competență, pe proiect, pe angajament pentru România, pe chestiuni măsurabile și concrete, dar se pare că nivelul de frustrare și rămânie din partea publicului împinge către voturi mult mai radicală și acest lucru trebuie să ne dea de gândit tuturor.

Este în continuare surprinzător modul în care anumiți candidați apar practic de nicăieri și este în continuare un lucru misterios în alegerile din România. Dar, una peste alta, românii s-au pronunțat și, evident, trebuie să respectăm votul lor.

Din punct de vedere al al perioadei următoare, vreau să spun că sunt extrem, extrem de mândru pentru cei care m-au votat. Sunt mai mulți decât cei din aceste aceste fotografii de etapă. Au rezistat unui atac încrucișat extrem de dur împotriva mea, campaniei mele, a reputației mele, a familiei mele și vreau să le mulțumesc că au rămas alături de mine și că m-au votat.

Sunt momente foarte complicate pentru România. Sper din inimă și mă rog la Dumnezeu ca în turul doi românii și româncele să aibă înțelepciunea să aleagă o variantă care să ne țină cât de cât pe un drum bun. Și situația de securitate, situația economică, suntem probabil în cel mai vulnerabil și fragil moment din ultimii 35 de ani ca națiune.

Am venit cu inima deschisă înapoi în politica românească. Am încercat să dau țării mele ceea ce am învățat în acești mulți ani de zile de experiență internațional, de experiență politică. Probabil că nu a fost suficient, dar încă o dată vreau să mulțumesc celor care ne-au dat încredere și mai ales aceste frumoase, frumoase, super de echipă de voluntari, de oameni care nu au mai făcut politică, sau au făcut puțină politică și vreau să-i încurajez să să meargă mai departe, să nu se dea bătuți, să nu creadă că un scor mai puțin favorabil este sfârșitul lumii, nu este o lecție învățată de noi toți, iar celor mai tineri decât mine vreau să le dau ștafeta încercării de a face o politică cuvincioasă, o politică competentă, o politică respectuoasă față de oameni. Sper să fi reușit mai mult. Am sperat la moment că eram într-o situație mai bună în continuare, o seară surprinzătoare și și ușor dezamăgitoare pentru noi.

Geoană așteptă numărarea voturilor

„Așteptăm mâine dimineață scorul din secțiile de votare și vom face noi comentarii, către, presă, inclusiv cu privire la pașii următori. Oricum, pentru mine, prea mulți ani de politică nu fac bine sănătății și de aceea sunt absolut hotărât să continui să sprijin orice proiect bun, orice inițiativă bună, orice cauză frumoasă, pentru că țara aceasta merită mult, mult mai bun decât ceea ce ne oferă sistemul politic actual.

Votul masiv împotriva sistemului politic actual din această seară cred că e să fie un semnal de alarmă pentru cei care fac politică tradițională. Este un mesaj de foarte mare supărare și frustrare și furie împotriva sistemului actual de partide. Și cine , nu înțelege acest mesaj, cred că se joacă cu focul. Mulțumes mulțumesc foarte mult voturile pe care le-am obținut. E păcat să fie irosită”.

Mircea Geoană, despre alegerile parlamentare

„Cea mai logică și cea mai bună și cea mai cea mai proaspătă, dacă vreți, variantă este de a vota la alegerile parlamentare cu cu acest nou partid România în Acțiune. M-au susținut, le mulțumesc, au oameni excepțional de bun și de frumos. Sanda Nicolae este doar unul dintre cei care candidează pentru pentru acest nou partid.

De aceea încurajez pe toți cei care m-au votat și sunt mai mulți decât ce arată această fotografie de etapă. Să nu iroșim votul nostru și să mergem mai departe cu un proiect politic frumos. Îi voi ajuta așa cum cât de mult pot și acuma și în viitor. Să dea D-zeu să vedem în Parlament mai resit și mai multe variante democratice pentru a crea majorități alternative în Parlamentul viitor”.

Ce face Mircea Geoană după rezultatul din primul tur

„Mie mi se pare că lucrurile în continuare se joacă. Nu cred că ce vedem astăzi e ceea ce vom ști mâine. Inclusiv scorul nostru cred că va fi mult mai bun decât cel de astăzi, probabil insuficient ca să mergem în turul doi. Deci ne uităm cu toții mâine și dacă mai aveți interes și răbdare să veniți la noi la sediu, mai facem o mică conferință de presă și vă spun și planul mele de viitor. (...)

Eu am planul să rămână activ în în în viața personală și în viața publică. În politică activă cred că trebuie să să spui ghetele în cui după un anumit moment. Nu este singura modalitate de-ți ajuta țara, de a ajuta proiecte frumoase. Voi investi în tinerii noștri, deci pentru pentru viață politică activă cred că cât am făcut până acuma e mai mult decât suficient. Mâine vă dau un răspuns definitiv, e o seară grea pentru noi.

Ne sfătuim, ca întotdeauna în familie și cu echipa mea minunată și vă spunem mâine ce ce este de făcut. Încă o dată suntem dezamăgiți, puțin surprinși, dar nu demotivați. Aș vrea să vedeți în în în ceea ce vă spun astăzi, încrederea că această țară are un viitor, că această țară poate să meargă mai departe și dacă voi putea ajuta în orice formă ca țară să rămână pe un drum occidental, pe un drum democratic, pe un drum liber, să evităm crizele externe și crizele interne am să o fac din toată inima. Nu, nu eu, nu vreau să acuz pe nimeni. Doamne ferește voturile exprimate.

Dar există un fel de un fel de de de patern, dacă vreți, un fel de de de model și au. Acuma câțiva ani de zile a debutat foarte mode și a explodat în sensul numerelor de voturi. Se pare că e același fenomen și aici.

Dar încă o dată, nu vreau să nu vreau să acuz pe nimeni, spun doar că este o foarte surprinzător modul în care, practic din din aproape aproape niciun fel de sprijin, să ajungi să fii la probabil 18% estimez că ăsta va fi scorul pe care îl va face Călin Georgescu și probabil doamna Lasconi la la finalul umărătorii voturilor vedem până până mâine.

Diaspora a votat în număr mare. Vreau să le mulțumesc și de acolo vom primi voturi multe și din diaspora basarabeană. Vreau să le mulțumesc în mod deosebit. Am mulți prieteni în în diaspora basarabeană și în și Republica Moldova. Deci, dacă diaspora votează la fel de mânios ca și românii de acasă, e foarte posibil să vedem un scor modificat până mâine dimineață. Răbdare, se numără repede. E un singur buletin de vot. Nu e 2019 și atunci o să fie mai clar în câteva ore.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: