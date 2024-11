Primele schimbări după rezultatul neașteptat al alegerilor prezidențiale. Lovituri la nivel înalt

După eșecul în alegerile prezidențiale, social-democrații și liberalii se pregătesc pentru un nou test major: alegerile parlamentare.

Marcel Ciolacu, președintele PSD: „Eu aseară (duminică n.r.) i-am dat secretarului general demisia. Astăzi (luni n.r.), la ora 17.00, am convocat un Consiliu Politic Naţional și vom veni după Consiliu cu o decizie finală. Nu vorbim despre o acceptare a demisiei, pentru că aceasta este un act unilateral, iar această discuție s-a încheiat. O să rămân alături de colegii mei până duminică, până la alegeri. Sunt ferm convins că, în perioada următoare, vom stabili un calendar pentru alegeri interne în partid. La viitoarele alegeri din PSD, nu voi candida pentru nicio funcţie. Cine va veni la şefia partidului? Un coleg.”

Nicolae Ciucă, președinte demisionar al PNL: „Demisionez din funcția de președinte al PNL. Partidele tradiționale, chiar și cu multe erori, sunt cele care trebuie să țină România unită. Partidul Național Liberal este conștient de miza enormă a acestor zile. PNL are resursele necesare pentru a le arăta românilor tot ceea ce a făcut bine în acești ani, având dovada că investițiile din fonduri europene au îmbunătățit viața multor comunități. Dragi români, am înțeles mesajul pe care ni l-ați transmis! În ciuda greșelilor, am învățat lecția pe care ne-a transmis-o electoratul și vom respecta decizia românilor.”

Cu un mesaj de asumare a erorilor, Ciucă subliniază importanța continuării muncii și respectării voinței electoratului”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: