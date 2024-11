Traian Băsescu: ”Suntem în fața unei crize de credibilitate a României. Decizia este efectiv în mâna românilor. Votați!”

Fostul șef de stat a avertizat într-un interviu acordat jurnalistei Diana Enache - pentru ȘtirileProTV.ro - că ”România va pierde mult” dacă la Cotroceni va ajunge Călin Georgescu.

El a explicat că, în acest scenariu, ar putea urma ”o foarte lungă perioadă de timp nimeni n-ar mai investi în România, chiar s-ar retrage investiții”.

Întrebat dacă are un mesaj pentru Călin Georgescu sau Elena Lasconi, în calitate de fost președinte al României, Băsescu a spus că Georgescu este ”prizonierul teoriilor lui”.

Traian Băsescu: ”N-am mesaj pentru Călin Georgescu. Nu trebuie să ajungă la Cotroceni pentru că ar fi rău pentru România. Retrageri de investiții. Eu vă dau un argument împotrivă a ceea ce vă spun. Aduceți-vă aminte de cum era privită actualul premier al Italiei. Da, doamna Meloni, când a ajuns pe scaunul de la Guvern, a trecut pe un discurs european. Nu va fi cazul lui Georgescu, pentru că el este prizonierul teoriilor lui. Chiar dacă încearcă acum, după ce și-a dat seama că de mare e gafa, cu NATO, cu Uniunea Europeană, cu dragostea pentru Putin, încearcă să corecteze lucrurile.

Deci, România va pierde mult dacă ar ajunge Georgescu, o foarte lungă perioadă de timp nimeni n-ar mai investi, chiar s-ar retrage investiții, în orice caz, de pe piața de capital, dacă nu și investiții industriale, ar deveni o preferată la ajustările de personal din multinaționale, din Europa ar începe: ”Hai să reducem întâi cu România, chiar dacă e salariu mai mic, reducem aici”. Deci am avea probleme, ca să nu mai vorbim de modul cum am fi tratați pentru deficitul bugetar pe care îl avem și modul cum am fi tratați pentru îndeplinirea condițiilor ca să se elibereze alte tranșe de bani. Am avea o viață grea și complicată, cu un eșec al doamnei Lasconi la prezidențiale sau, altfel spus, cu Georgescu președinte.”

Pro TV

Băsescu: ”Dragi români, aveți buletinul de vot în mână. Veți avea ceea ce rezultă de aici”

Fostul președinte al României mai spune că următoarele alegeri sunt extrem de importante și că ”nu s-a mai întâmplat niciodată ca românii să aibe atâta putere, în a-și decide soarta începând din data de 8”.

Diana Enache: Cu alte cuvinte, să mergem la vot și pe 1 și pe 8.

Traian Băsescu: ”E singura soluție. Deci suntem în fața unei crize, a unei crize de credibilitate a României și a poporului român. Atenție, de data asta nimeni nu va spune ”Bă, politicienii ăia nenorociți ce ne-au făcut”? Nu, dragi români, aveți buletinul de vot în mână. Dacă votați cu partidul lui Georgescu și cu așa-numiții naționaliști sau suveraniști, veți avea ceea ce rezultă de aici, va rezulta o Românie izolată. Nu există altceva. Deci e în mâna românilor drumul de pe data de opt încolo. Și nu vor putea reproșa politicienilor. Politicienilor le-au reproșat și au articulat cu ocazia primului tur. Și pe bună dreptate. Dar după ce au făcut asta trebuie să știe că, îndepărtându-i pe cei care au fost, trebuie să pună ceva la loc. Ei vor decide pe cine pun în locul celor pe care i-au măturat.”

Pro TV

Diana Enache: Ce prezență vedeți duminică?

Traian Băsescu: ”Cred că va fi mai mare decât a fost, 31% la prezidențiale, dacă se înțelege mesajul că soarta României este în mâna lor. Vreau să vă spun un lucru. Nu s-a mai întâmplat niciodată ca românii să aibe atâta putere, în a-și decide soarta începând din data de opt. Este efectiv în mâna românilor decizia, iar eu le recomand încă o dată votați și partidele de centru-dreapta, ca să putem face un echilibru în Parlament. Altfel, dacă intră, dacă intră doar partidele suveraniste și PSD-ul partid de stânga, va fi foarte greu să fie opoziție. Trebuie să voteze centru-dreapta, partidul doamnei Lasconi, Forța Dreptei și ce-o mai fi.”

Urmăriți discuția integrală cu fostul președinte Traian Băsescu în înregistrarea VIDEO a interviului!

