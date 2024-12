Prima reacție din partea POT, surpriza parlamentarelor: „În semn de recunostință vom ține post doar cu apă timp de 3 zile”

Formațiunea este o prezență relativ nouă pe scena românescă, reușind să intre în atenția publicului larg odată cu rezultatele obținute de candidatul independent Călin Georgescu, pentru care și-a anunțat susținerea.

Primele exit poll-uri indicau faptul că POT, partid aflat la prima participare la alegerile parlamentare a reușit să strângă peste 5% din voturi, indicând faptul că a reușit să depășească pragul electoral necesar pentru intrarea în legislativ.

Datele de la ora 00:20, după centralizarea voturilor din aproape jumătate din secții indicau faptul că POT a reușit să strângă 176.144 voturi, 5,48% din voturi.

După închiderea urnelor Ana Maria Gavrilă, președinta POT a declarat, după ce a devenit clar că formațiunea poate depăși pragul electoral că: „În semn de recunostință voi ține post doar cu apă timp de 3 zile”.

Declarațiile complete făcute de Ana Maria Gavrilă:

Ana Maria Gavrilă, președinta POT: „Pe ecran nu este este rezultat sau aproape de rezultatul final. Pentru noi este o onoare din partea românilor. Le mulțumim românilor din suflet. În primul și în primul rând, slava lui Hristos pentru tot, pentru toți ce ne-a dat și pentru direcția pe care o ia în România. Eu personal voi alege ca în semn de recunoștință să fac un post cu apă de trei zile și unii dintre colegii mei mi se vor alătura. Este un semn recunoștință pentru ce ni s-a dat. Mulțumim românilor, mulțumim, mulțumim că s-au trezit că sunt lângă noi, le simțim puterea și simțim că bate o inimă împreună cu noi”.

Reporter: „Ați spus că rezultatele sunt ciudate așa cum arată acum”.

Ana Maria Gavrilă: „Sunt, aș pune eu departe de realitate, și nu pot fi comentate. Cred că până la sfârșit Dumnezeu le va așeza așa cum trebuie și ce va fi așa le vom duce toate. Oricum, partidul nostru se situează acum în în atenția tuturor românilor. Au cunoscut că se poate construi un partid fără să ai pe cineva în spate, fără să ai sume extraordinare de finanțare, doar prin efortul oamenilor și cu un, să spun așa, să beneficiezi de social media se poate construi frumos”.

Reporter: „Cu cine ați face alianțe?”

Ana Maria Gavrilă: „Mă puneți să fac o glumă acum și eu o veți da peste tot la știri. Încă o dată așteptăm, așteptăm rezultatul și mai ales validarea alegerilor, pentru că am văzut săptămâna trecută până nu se validează rezultatele is not over (sic) (n.r. nu e gata). Noi nu am avut absolut nicio așteptare. Noi am lucrat în speranța că dacă noi lucrăm, Dumnezeu va veni cu o mână nevăzută și va face ceea ce trebuie să facă. Noi trebuie să înțelegem că oricare ar fi rezultat, este ceea ce trebuie să fie, pentru că noi mai avem de lucru în România. Trebuie să ridicăm și spiritele, și frecvența oamenilor și entuziasmul și bucuria pentru ce poate fi posibil în România. A început deja le-am dat un semn foarte clar. Au văzut că niște oameni frumoși s-au adunat, au făcut treabă pentru România”.

