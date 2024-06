Nicușor Dan, în direct ProTV. Ce planuri are pentru viitor și ce mesaj are pentru cei care nu au ieșit la vot

Actualul primar al Capitalei a vorbit în direct cu Cătălin Măruță și a povestit ce a făcut după ce a ieșit învingător, dar și ce planuri are pe viitor pentru București.

„Dau, nu de băut, ci dau declarații. După ce am câștigat, aseară a fost o mică întâlnire cu simpatizanții aici în Cișmigiu, după care m-am dus la sediul Alianței care m-a susținut, după care m-am întors aici și în absența mea se deschiseseră niște șampanii. M-am culcat la două jumătate, după ce am mai butonat puțin calculatorul și m-am trezit la șapte jumătate și am stat de vorbă cu fetița. Mandatul acesta o să înceapă în octombrie.

Suntem și noi profesioniști, am avut niște sondaje, în condiții normale știam că o să câștigăm, doar că tot timpul depinzi de mobilizarea oamenilor. Așa, matematic, dacă ne luam după ce gândeau oamenii, am fi câștigat acum o lună, dar trebuie să faci un efort să te duci până la urna de vot.



Acum sunt la primărie, da, au apărut niște dosare în absența mea. În acești trei ani și jumătate de mandat am rupt cinci sacouri în cotul drept de la semnat, probabil. În primul rând le mulțumesc tuturor celor care au venit duminică să mă voteze pentru că a fost un efort, a fost o zi călduroasă și, dincolo de asta, și pentru cei care m-au votat, și pentru cei care nu m-au votat, și pentru cei care nu au venit la vot, îi îndemn să creadă în continuare în România pentru că vom face tot ce ține de noi pentru a le face viața mai bună.

Acum, avem multe restanțe istorice în orașul ăsta, e nevoie de mulți bani, dar încercăm cât putem să facem viața noastră, a tuturor, mai bună”, a declarat Nicușor Dan.

Locurile doi și trei au fost ocupate de Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone.

