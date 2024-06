Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 spune că nu are plângeri penale depuse de Clotilde Armand. Edilul s-a supărat

Ea a anunțat, marți, că a depus o plângere penală împotriva președintelui Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, pentru ”modul defectuos în care s-au desfășurat alegerile locale și europarlamentare”.

Cu toate acestea, miercuri, în jurul orei 16.00, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a transmis că nu au fost înregistrate plângeri penale ”depuse de doamna primar Clotilde-Marie-Brigitte Armand”.

Luată la întrebări de jurnaliști, miercuri, Clotilde Armand a afirmat că a făcut plângeri la Parchetul General, „prin procedură oficială”.

Întrebată de jurnalişti dacă are numerele oficiale de înregistrare ale plângerilor penale, ea a afirmat că „sunt depuse la Parchetul General” şi a întrebat o jurnalistă dacă îşi dă demisia împreună cu şefii ei, dacă este altfel decât spune ea.

”Nu sunteţi jurnalişti adevăraţi, dacă faceţi asta, în loc să înţelegeţi. (...) Eu nu am venit aici să vorbesc de urşi sau de şobolani sau de fake news de acum 4 ani”, a adăugat ea.

”Plângerea a fost depusă pe email, ieri, exact cum v-am spus că am depus-o. V-am arătat, plângerea există. Eu nu văd de ce ne-aș fi de ne-aș fi depus-o. A fost depusă ieri, așa cum v-am spus. Eram ieri cu avocatul meu, eram ieri cu plângerea. Nu e niciun fel de problemă.”

Clotilde Armand cere renumărarea voturilor la Primăria Sectorului 1: Au dispărut 1000 de voturi

Clotilde Armand mai spune că a cerut renumărarea voturilor pentru Primăria Sectorului 1, însă ... nu a primit niciun răspuns.

Ea susține că ”au dispărut 1000 de voturi”.

”Cererile de renumărare pe care le-am făcut. Sunt zeci de cereri de renumărare pentru niște secții unde a dispărut votul. Secții unde am avut inițial 193 de voturi. Am arătat și poza cu pachetul de voturi și pe procesul verbal e scris că am avut trei sau șase voturi. Procese verbale unde au dispărut 1000 de voturi. Da, am făcut cereri de renumărare. Nu am niciun răspuns la nicio cerere de renumărare la ora actuală”.

”BES-ul a dispus la renumărarea buletinelor, nu a voturilor de la o secție, de la una din secțiile cu probleme. Aici e vorba de secția 144, cu peste 190 de voturi care au dispărut. Da, și atunci în loc să dispună renumărarea voturilor, ca să vedem unde s-au dus aceste voturi, ca să vedem ce s-a întâmplat, a dispus numărarea buletinelor.

Este o bătaie de joc față de cetățeni. În momentul în care procesul verbal nu arată ceva corect cu o matematică corectă, este o bătaie de joc să dispună doar renumărarea buletinelor și nu a voturilor. Efortul este aproape același. Dar nu, nu vor să numere voturile, vor să numere buletine.

Este o bătaie de joc și voi cere în continuare și le voi cere cetățenilor să ceară în continuare renumărarea voturilor la toate secțiile care au probleme, la care procesul verbal nu se încheie matematic.

În momentul în care matematica nu este respectată sunt probleme și în momentul în care nu se aplică matematica de se aplică niște cifre puse din burtă, din pix, sunt probleme. Și așa din pix au dispărut peste 1000 de voturi.”

În replică, George Tuță, candidatul aliantei PSD-PNL, susține că nu a existat nicio fraudă la sectorul 1.

”În momentul de față procesul electoral se desfășoară într-un mod corect, însă în condiții inumane.” - a spus el.

Scandalul vine în contextul în care, potrivit Autorităţii Electorale Permanente după centralizarea datelor din 122 de secţii, George Tuță ar fi câștigat Primăria Sectorului 1 cu o diferență mai mică de 500 de voturi.

