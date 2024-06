După 3 zile de scandal, s-a încheiat numărarea voturilor în Sectorul 1. Surse: George Tuță ar fi învins-o pe Clotilde Armand

Clotilde Armand, primarul în funcție, a depus o cerere de renumărare la Biroul Electoral de Sector și o plângere penală la Parchetul General.

Situația rămâne incertă la sectorul 2. Până acum, la o secție unde buletinele au fost numărate din nou, au fost găsite 300 de voturi în plus pentru actualul primar, Radu Mihaiu.

La Primăria Sectorului 1, centralizarea voturilor s-a terminat, iar surse politice susțin că, deși au fost găsite buletine în plus pentru ambii candidați, George Tuță ar fi cel care a câștigat. Diferența ar fi de 800 de voturi.

Clotilde Armand, actualul primar al Sectorului 1: "Eu cred că se grăbește puțin. Eu recunosc un rezultat, dacă este un rezultat corect. Din momentul în care toate procesele verbale sau o buna parte din ele. Mai am exemple. Unde de fapt alegerile și rezultatele sunt făcute din pix eu mă întreb de ce mergem la vot? Ca tot să fie schimbat de o persoană?"

Mai mult decât atât, în unele secții numărătoarea voturilor a scos la iveală buletine lipsă. Clotilde Armand susține că este nevoie ca toate voturile exprimate pentru primăria Sectorului 1 să fie renumărate.

La Parchetul General a fost înregistrată și o plângere penală. Clotilde Armand invocă suspiciuni de abuz în serviciu, fals intelectual și fals în înscrisuri.

George Tuță, contracandidatul ei, susține că acuzațiile sunt nefondate, iar procesul electoral s-a desfășurat în mod corect. Recunoaște că au fost găsite nereguli, dar, sustine el, au fost rezolvate.

George Tuță, contracandidatul PSD-PNL: "Toți candidații au avut acces, au fost prezenți acolo la numărătoare, dacă a fost o suspeciune sau o greșeală acestea au fost rezolvate."

Incertitudinea planează și la Primăria Sectorului 2. Radu Mihaiu, actualul edil, acuza că în timpul verificărilor a descoperit procese verbale false, iar o secție, după renumărare, a obținut în plus 300 de voturi.

În plus, există suspiciuni că sute de voturi au dispărut. Și aici a fost depusă o cere de renumărare a voturilor.

Radu Mihaiu: ”Avem o cerere de renumărare pentru 30 de secții la care încă nu avem răspuns, pur și simplu. Este vorba despre acele 500 de voturi care lipsesc din urne. Între timp!! Dacă până acum am avut erori de transcriere, suspiciuni, acum apar primele dovezi de fraudă. Am în mână un proces verbal ce a fost semnat de reprezentantul nostru și am ce a fost încărcat pe site -ul AEP care are o semnătură diferită. S-a încărcat un proces verbal fals. Am ajuns să fraudăm procese verbale.”

Acuzații de fraude electorale nu sunt doar în București.

La Brașov Biroul Electoral de Circumscripție Municipală a decis renumărarea voturilor la două secții, iar pentru Allen Coliban au apărut în plus încă 102 voturi.

De altfel, cereri de anulare a votului sau renumărare au fost în aproape toate județele din țară, mai ales acolo unde diferența a fost făcută de câteva zeci de voturi.

