Ce se întâmplă în sectoarele 1 și 2, după ce actualii primari au acuzat fraudarea alegerilor. Ar fi dispărut 1.000 de voturi

La rândul său, edilul de la 2, Radu Mihaiu, a obținut deocamdată renumărarea voturilor, într-una dintre secții. Probleme similare au apărut şi la Brașov. Au fost găsite pe stradă, buletine cu ștampila pusă pe Allen Coliban, cel care a condus oraşul în ultimii ani, iar acum a pierdut.

Clotilde Armand, Primarul Sectorului 1, a cerut miercuri la Biroul Electoral al Sectorului 1 renumărarea voturilor. Aflată la o distanță de aproape 650 de voturi în spatele contracandidatului PSD-PNL, George Tuță, Clotilde susține că mai bine de 1.000 de voturi au fost fraudate.

Clotilde Armand, Primarul Sectorului 1: „Am explicat aici, cu aceste căi care nu se închid, cu aceste procese verbale care nu sunt corect întocmite, care sunt modifica din pix, tot ceea ce spun am aici. Am sesizat prin niște cereri de renumărare, care sunt incluse cu tot ce v-am explicat aici.”

Pentru a întări acuzațiile aduse, actualul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a publicat pe rețelele de socializare informații despre procesul electoral. Concret, fotografii cu procesele verbale, despre care spune ea, au fost completate greșit.

În replică, George Tuță, contracandidatul PSD-PNL a spus că acuzațiile actualului primar de sector, Clotilde Armand, sunt nefondate.

George Tuță, candidatul PSD-PNL: „Fiecare dintre noi poate să facă această aritmetică simplă, să numere voturile și să-și dea seama că sunt corect. Noi am făcut aceste calcul nu am ținut cont de pozele doamnei Armand, am luat pozele de pe pagina oficială a AEP.”

Clotilde Armand a declarat și că a depus plângere penală împotriva directorului Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă.

Tensiuni sunt și la Sectorul 2, unde, actualul primar, Radu Mihaiu a depus o cerere de renumărare a voturilor. S-a acceptat doar pentru o secție, cea cu numărul 352

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 al Capitalei: „Cererea mea a fost admisă către Biroul Electoral Municipal, iar voturile din secția 352 vor fi renumărate. Avem însă 2.000 de voturi cu suspiciuni grave de fraudă. Dintre aceste 2.000 de voturi sunt 504 voturi care nu se regăsesc nicăieri.”

Și Radu Mihaiu a spus că va depune o plângere penală împotriva Biroului Electoral Central.

La Brașov spiritele s-au aprins după ce buletine de vot cu ştampila pusă pe Allen Coliban, actualul primar, au fost găsite în secții ori aruncate pe stradă. Reprezentanţii partidului din care face parte, USR, spun că au fost nereguli în mai bine de jumătate din secţii şi cer renumărarea voturilor pentru Primărie şi consiliul local.

Irineu Dârău, președintele USR Brașov: „Buletin cu ştampila Allen Coliban pe stradă, în fața grădiniţei, buletin pozat şi apărut pe Facebook, cu ştampila, cu ştampila de control, deci buletin oficial sunt nenumărate PV-uri în care nu s-a închis cheia de control, cifre înregistrate altfel la AEP cu scoruri inversate la candidaţi.”

De altfel probleme ce țin de numărarea voturilor au fost sesizate în mai multe locuri din țară. Au fost și incidente.

Aflată lângă un camion cu voturi, despre care susține că au fost furate, senatoarea Diana Șoșoacă a intrat în conflict cu jandarmii. Și pentru că situația a degenerat, senatoarei i s-a făcut rău. La scurt timp o ambulanță a fost chemată pentru a-i acorda asistență medicală.

