INTERVIU. Sebastian Burduja: „Am toate șansele să câștig. Nicușor Dan nu are rezultate în București”

Liberalul care a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei a fost invitatul jurnalistului Cristian Leonte în emisiunea „EU Yes la vot”, difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro.

Cristian Leonte: Sunteți în toate sondajele care au apărut pe piață de când s-a schimbat paradigma candidaților coaliției PSD-PNL pe locul patru sondaje. Cum evaluați dumneavoastră această poziție în sondaj?

Sebastian Burduja: Acum o săptămână eu nu eram intrat în această cursă. În același timp, Partidul Național Liberal în București are de recuperat, pentru că pentru Primăria Generală, ultimul candidat liberal a fost în 2016, selectat după foarte multe chinuri. Și eu îmi doream și bucureștenii își doreau ca această procedură de selecție în coaliție să fi fost mult mai rapidă, tranșantă și să se identifice cea mai bună soluție. În același timp, eu, ca cetățean activ în arena publică, am considerat că e și de datoria mea să mă prezint în această cursă dificilă, așa cum spuneți, pentru că n-am fost de acord să susțin vreun alt contracandidat dintre cei care se prezintă la start. Și, în același timp, cred că Partidul Național Liberal trebuie să prezinte un model de dezvoltare liberală de dreapta pentru bucureșteni, model care alt minteri a funcționat în Oradea, în Cluj și în alte locuri.

Cristian Leonte: Realist vorbind, ce șanse aveți să ajungeți primar al municipiului București?

Sebastian Burduja: Având încredere în bucureșteni, consider că am toate șansele toate să câștig această bătălie, nu pentru funcția de primar general, ci pentru a-mi pune în aplicare viziune.

„Nu există vot irosit”

Cristian Leonte: Cum îi convingeți pe alegătorii, care în mod tradițional votează cu dreapta, să nu voteze cu Nicușor Dan, să voteze cu dumneavoastră, în condițiile în care diferența de intenție de vot, să zicem, din sondajele apărute până acum arată clar o di o diferență foarte mare, aproape un vot irosit pentru cineva care dorește să voteze un program de dreapta în București.

Cristian Burduja: Acesta e argumentul domnului Nicușor Dan. Nu există vot irosit. Există un vot care te face mândru că ai ales cea mai bună opțiune pentru oraș. Și din punctul meu de vedere, un om de dreapta în București, care vrea să dezvolte orașul, are o opțiune astăzi: Sebastian Burduja, Partidul Național Liberal. Bucureștenii, astăzi, nu duc mai bine în acest oraș, nu sunt mulțumiți cu modul în care arată București și putem trece prin lista de probleme, dar ele sunt bine cunoscute. Rezultatele. Domnul Nicușor Dan nu are rezultate în București. Oricât ar încerca acum, pe ultima sută de metri să îmbrace lucrurile în anumite realizări, eu am avut rezultate pe stări.

Cristian Leonte: Care e cea mai mare problemă a orașului?

Sebastian Burduja: Bucureștenii ne spun, poate vă va surprinde, că cea mai mare temere pe care au cea mare problemă este consumul de droguri. Nu există părinte în București care să-și trimită copilul la școală sau la liceu, să nu se teamă că va cădea victimă acestui fenomen al consumului de droguri.

Burduja: „Bucureștiul n-a absorbit aproape niciun ban european în mandatul lui Nicușor Dan”

Cristian Leonte: Primarul general al Capitalei are atribuții care pot ajuta?

Sebastian Burduja: Parțial, da. Are Poliția Locală pe care trebuie să o pună la treabă, să o întărească, s-o reformeze, să dispună foarte clar ordine, prezență în proximitatea școlilor, în locurile publice, are posibilitatea de a supraveghea video zonele sensibile și are posibilitatea și că obligația să reabiliteze clădirile abandonate din București. Sunt peste 800 de clădiri cu risc seismic. A fost terminată pe mandatul domnului Nicușor Dan o clădire care era aproape gata când i-a predat ștafeta doamna Firea. Nu că dânsa ar fi făcut mai multe pe acest subiect. Aceste clădiri de răpânate astăzi, domnule Leonte, dacă mergem împreună, nu departe de aici, veți vedea, sunt cuiburi de traficanți de droguri și de consumatori de droguri.

Cristian Leonte: Care este soluția de finanțare pentru proiectele de care Bucureștiu are nevoie?

Sebastian Burduja: În primul rând fondurile europene. Bucureștiul n-a absorbit aproape niciun ban european pe proiecte scrise în ultimul mandat al primarului Nicușor Dan. Este probabil cel mai mare eșec al acestei administrații. Au apărut câteva știri că Bucureștiul a absolvit mai mulți bani decât o primărie, de Sector 3 de exemplu. Dar ele aceste accesări se bazează pe achiziția de tramvaie, autobuze, achiziție demarată de fapt. Proiectul a fost scris și aprobat în precedent administrație. Trebuie să facă o listă cu proiectele la care a lucrat dânsul și pentru care a obținut bani europeni și veți constata că este o foaie goală.

*Urmăriți integral discuția jurnalistului Cristian Leonte cu Sebastian Burduja, candidat PNL la Primăria Capitalei, în înregistrarea VIDEO a de mai sus!

