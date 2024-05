Gabriela Firea spune că datoriile lăsate de ea la Primăria Capitalei sunt un mit: ”Sunt datorii pe care le-am moștenit și eu”

Firea afirmă că, de fapt, datoriile de care vorbea Nicușor Dan după ce a preluat mandatul de primar general, în 2020, sunt sume de bani pe care și ea, la rândul ei, le-a preluat de la administrația anterioară.

Candidatul PSD a făcut aceste declarații în emisiunea ”E.U. YES la vot”, realizată de Cristian Leonte și difuzată exclusiv online pe wwww.stirileprotv.ro.

Gabriela Firea susține că la fel a pățit și ea după ce a preluat mandatul de primar general al Bucureștiului, în 2016, a găsit ”la fel visteria, fără bani și cu datorii”, ceea ce, în opinia ei, ”este normal”.

Nicușor Dan a afirmat de mai multe ori că, după ce Firea a pierdut funcția de primar general, a găsit datorii foarte mari, de aproximativ 3 miliarde de lei și că, la începutul mandatului său, administraţia Bucureștiului se afla "realmente într-un faliment nedeclarat".

Acum, Gabriela Firea susține că ”este normal” să existe datorii la Primăria Capitalei, deoarece administrația publică locală din întreaga Europă ”se dezvoltă pe creditare”.

Cristian Leonte: Nu este adevărat ce susține Nicușor Dan, că a avut de plătit datorii lăsate de administrația dumneavoastră?

Gabriela Firea: ”Nu. Nu. Și chiar mă bucur că mi-ați adresat această întrebare. Am vrut să vin cu dovada, ca să nu se spună că citez eu din memorie. Deci avem aici și pot să vă las oricând sau să vă transfer pe email execuția bugetului local, atât în mandatul meu de aici, de la 2016-2020, cât și de aici, 2020 până în 2023, din cotele defalcate, adică ceea ce primește Primăria Capitalei de la Guvern. Vă dau câteva exemple. În primul an primeam 3 miliarde 200, în următorul an 3 miliarde 300, în 2018 3 miliarde 600, în 2019 3 miliarde 100. În anul de campanie 3 miliarde 400. Păi, tocmai că nu sunt datorii.

A venit domnul Dan primar general. Ați observat, la mine toate cifrele începeau cu trei. Adică 3 miliarde și un pic primeam din partea statului cota aferentă pentru București, deși Bucureștiul contribuie cu 25% din produsul intern brut la bugetul României. Cota este infimă, dar asta este legislația. A venit domnul Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Bugetele? Ia uitați, din primul an, din primul foc, aproape 4 miliarde. Pe urmă, aproape 5 miliarde - 4 miliarde 900. Anul trecut 6 miliarde 185.

Cote duble primite de domnul Dan. Datoriile pe care le-a, să spunem, moștenit, sunt datorii pe care le-am moștenit și eu. În momentul când am ajuns primar, am găsit la fel visteria, fără bani și cu datorii. Orice primar, și acum dumnealui a recunoscut și aseară, într-un interviu televizat, și alaltă seară, că sunt datorii la STB, că sunt datorii la ELCEN, care ține de Guvern, că sunt și acum datorii. Deci cine va veni primar va găsi datorii lăsate de primarul Nicușor Dan. Este normal. Administrația publică locală, nu doar din București, din întreaga țară, îmi permit să spun în întreaga Europă, se dezvoltă pe creditare.

Știți care este gradul de finanțare? Pragul maxim este 30% la autorități locale. În mandatul meu am avut 8,5. Deci dacă aș fi lăsat primăria îndatorată cu 30% da, dumnealui putea să vină, cinstit, îi dădeam dreptate, uitați, am un grad de îndatorare de 30%, deci este acoperit. Eu nu mai pot nici măcar să mă finanțez, câtă vreme lucrurile au stat invers. Adică gradul a fost maximal de 8,5%, înseamnă că era sustenabil să se împrumute și de la Ministerul de Finanțe, de asemenea și de pe piața liberă. Deci, asta a fost o marotă, o minciună de campanie, dar mie îmi pare bine că am aceste cifre cu care pot să merg peste tot, să arăt. În momentul în care eu primeam pe timpul meu 3 miliarde cote defalcate, dumnealui a primit 7 miliarde anul trecut. Ce a făcut cu acei bani? Asta voiam să spun. Subfinanțare a Primăriei Capitalei în mandatul meu.

Și știți ce înseamnă datorie? Un primar nu e un contabil, un primar e un gospodar. Datoria înseamnă foarte multe proiecte. Datoria înseamnă foarte multe proiecte, foarte multe rezultate, plăți pentru cele 800 de mijloace de transport în comun, pentru rețeaua de termoficare, pentru investițiile din școli și în spitale. Asta înseamnă datorii. Oamenii vor rezultate, nu vor să vadă un contabil la primărie. Toată lumea se dezvoltă pe credite.”

