Nicușor Dan: „Nu am dovezi că mafia imobiliară plătește adversarii mei, însă vor fi fericiți să lucreze cu oricare dintre ei”

Nicușor Dan i-a declarat jurnalistului Cristian Leonte, în timpul interviului, că nu are dovezi că mafia imobiliară ar finanța competitorii săi din alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, însă, susține el, „aceștia vor fi fericiți să lucreze cu oricare".

Cristian Leonte: Reacția dumneavoastră, într-o rețea socială, a fost un carton mare pe care scria decizie grea pentru mafia imobiliară.Campania cui să o finanțeze? Ce ați vrut să spuneți?

Nicușor Dan: Bun, există o complicitate. Deci, în primul rând că noi avem de 20 de ani în o în București o dezvoltare urbană haotică, foarte densă, cu construcții mari, între în cartiere de case, pe străduțe înguste, cu construcții pe spații verzi și traficul pe care noi îl vedem îl simți în București în momentul ăsta, e consecința dezvoltării acesteia, acestei nocive și speculative și evident că există un int. Eu în acest mandat am încercat și am și reușit, inclusiv prin hotărâri de instanță, să stopăm acest fenomen.

Cristian Leonte: Ce legătură are mafie aici?

Nicușor Dan: Este mafie când corupi instituții ale statului.

„Nu am dovezi că există finanțări de la dezvoltatori imobiliari pentru competitorii mei”

Cristian Leonte: Este mafie când corupi instituții ale statului. Aveți dovezi în acest sens? Le-ați prezentat cele abilitați să urmărească, să ia măsuri?

Nicușor Dan: Eu am făcut în 2019 o plângere penală. În primul rând, ca fenomen e important. Noi am avută de începând cu 2005, noi avem un plan urbanistic, adică o regulă de dezvoltare a orașului și 2005. Din 2005, începând am avut câteva mii de modificări a acestui plan urbanistic prin voturi în Consiliul General, în care se dădeau oamenilor metri pătrați. În plus, în perioada 2018-2020 am avut așa-numitele PUS-uri de sector, în care sector și cu sector se densifica exagerat. Fiecare din sectoare, cum am spus, blocuri pe străduțe înguste, și se construia pe spațiu verde, cam 600 de hectare de spațiu verde s-ar fi pierdut. Aceste așa-numite PUS-uri de sector au fost între timp anulate sau suspendate de instanțe. În anul 2019, pentru primul din aceste PUS-uri de sector a făcut o plângere la DNA spunând că el este ilegal, ceea ce a și constatat instanța civilă mai târziu și spunând că s-au creat foloase necuvenite pentru proprietari de terenuri mari de sute de milioane de euro. Am și fost audiat ca martor în 2021, din păcate, nu s-a întâmplat nimic.

Cristian Leonte: Și campania cui va finanța mafia numită de dumneavoastră astfel?

Nicușor Dan: Evident, nu am dovezi că există finanțări de la dezvoltatori imobiliari pentru competitorii mei, în schimb pot să vă asigur că ei vor fi fericiți. Toți acești oameni care au densificat orașul și noi suportăm în consecință traficul produs de de ei vor fi fericiți să lucreze cu oricare dintre contracandidați.

Nicușor Dan anunță prima versiune a noului plan urbanistic general

Cristian Leonte: Există un rating a ei de la Fitch pentru oraș. Însă planul urbanistic este blocat. Investitorii se plâng că nu pot investi. De unde va venit dezvoltarea în aceste condiții?

Nicușor Dan: Bun, noi avem un plan urbanistic din anul 2000. În anul 2013 am început, administrația bucureșteană a început să facă un nou plan urbanistic general, ceea ce absolut firesc. Procesul s-a blocat în 2014, un an după ce a început cu multe complicații juridice pe care am înce, am reușit să le descâlcim și la sfârșitul lui 2022 am continuat. Adică am semnat un act adițional cu Universitatea de Arhitectură și cu consorțiul pe care el conduc și între timp s-au făcut toate studiile. Acum am putea să ieșim, dar nu vrem să interferăm cu campania electorală. În această vară vom ieși cu prima versiune a noului plan urbanistic general.

Cristian Leonte: Când va începe să funcționeze?

Nicușor Dan: Din acel moment va fi o dezbatere publică, vor fi niște corecții și după aceea el va trebui avizat conform legii de vreo 30-40 de autorități, Ministerul Mediului.

Firea: Ce sunt rechinii imobiliari? Asta este manipularea, e campania făcută pe minciună şi pe ură

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei a precizat, la evenimentul de lansarea candidaturii lui Daniel Băluţă pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 4, că un subiect utlizat în campania electorală de către contracandidaţi este cel referitor la rechinii imobiliari, care „sunt unii buni şi unii răi”. Ea a adăugat că doreşte să demonteze o „temă toxică de campanie” care vorbeşte despre ea, Robert Negoiţă şi „s-au dat de partea rechinilor imobiliari”, potrivit News.ro.

„Vreau să fac o precizare despre un subiect care este mult accentuat, inclusiv în această campanie electorală, şi care cred că a fost speculat negativ de adversarii politici şi în campania precedentă. S-a spus şi despre mine şi despre Robert Negoiţă şi despre Daniel Băluţă - «Bine, ei au făcut lucruri în Capitală, dar s-au dat de partea rechinilor imobiliari».Vreau cu toată responsabilitatea, cu toată tăria şi cu toate argumentele profesionale şi mai ales legale să demontez această temă toxică de campanie.Şi oricine doreşte să vină să-mi spună că nu e adevărat ce spun să vină cu argumente, nu cu lozinci. Ce sunt rechinii imobiliari? În mintea celor care stau ascunşi în birouri şi care nu fac nimic şi dau vina pe extratereştri pentru neputinţa lor, rechinii imobiliari sunt nişte oameni răi care îşi pun investiţiile lor, forţa lor, munca lor în slujba răului, în slujba a ceea ce nu e bine, dincolo de faptul că omenirea s-a construit prin muncă, prin investiţii, prin capital”, a afirmat Gabriela Firea, la evenimentul de lansare a candidatului social-democrat Daniel Băluţă pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 4.

Ea a adăugat că, în opinia ei, mediul de afaceri trebuie să fie prietenul fiecăruia dintre noi, deoarece mediul antreprenoriat duce la apariţia locurilor de muncă.

„Eu consider că mediul de afaceri trebuie să fie prietenul fiecăruia dintre noi pentru că mediul anteprenorial creează locuri de muncă, oamenii de afaceri riscă şi plătesc taxe şi impozite la stat şi trebuie să fie partenerul oricărei societăţi normale şi profesioniste şi a reprezentanţilor acestei societăţi, indiferent că vorba de consilieri, de primari, preşedinţi de consilii judeţene, miniştri, parlamentari. Important este cum tratăm noi cu respect această relaţie în beneficiul cetăţenilor, nu în beneficiul nostru şi nici în beneficiul personal al oamenilor de afaceri, Regulile să fie respectate, legile să fie prietenoase cu oamenii, discuţii absolut transparente pentru ceea ce înseamnă investiţii”, a completat Firea.

Candidata PSD la Primăria Capitalei a mai spus că social-democraţii sunt acuzaţi că vor să blocheze capitalurile, pentru ca aceste capitaluri să se ducă în alte capitale sau ţări europene. Ea a mai acuzat USR că a inventat termenul „aceşi rechini”, cu referire la social-democraţi.

"Nu, noi cei de stânga, vrem să avem locuri de muncă bine plătite pentru salariaţi şi vrem să avem dezvoltare pentru oraş, iar cetăţenii din municipiul Bucureşti, în această perioadă de îngheţ total au beneficiat de scumpirea tuturor apartamentelor cu peste 30% pentru că s-a găsit această explicaţie halucinantă: să nu mai construim în Bucureşti că vin rechinii.Şi oricine doreşte să vină să-mi spună că nu e adevărat ce spun să vină cu argumente, nu cu lozinci. Ce sunt rechinii imobiliari? În mintea celor care stau ascunşi în birouri şi care nu fac nimic şi dau vina pe extratereştri pentru neputinţa lor, rechinii imobiliari sunt nişte oameni răi care îşi pun investiţiile lor, forţa lor, munca lor în slujba răului, în slujba a ceea ce nu e bine, dincolo de faptul că omenirea s-a construit prin muncă, prin investiţii, prin capital. S-a blocat pentru toată lumea, dar nu şi pentru prieteni, pentru că, ce să vezi, sunt rechinii buni, rechinii drăguţi şi amabili care s-au activat şi acum, în această perioadă, şi îi vedem. Asta este manipularea, asta este campania făcută pe minciună şi pe ură şi mai ales pe dezinformare şi noi nu putem lupta decât dacă cetăţenii sunt alături de noi”, a mai explicat Firea.

„Am vrea să mai distrugem un mit - mitul că primarii social-democraţi sunt în stare doar de proiecte sociale, pomeni cum li se mai spune”, a mai subliniat preşedinta PSD Bucureşti.

„Cred că suntem conştienţi că în întreaga viaţă trebuie să avem grijă de dezvoltare a comunităţilor, dar şi de fiecare om în parte. Cetăţenii să decidă, ei să aleagă pe 9 iunie cum este bine, să continuăm cu foarte multă muncă, cu foarte multă dăruire, tenacitate, soluţii sau să mergem în acest ritm lent al Bucureştiului în care noroc de sectoarele 3 şi 4 care au arătat întotdeauna cum se face diferenţa între primari care se încuie în birouri şi găsesc cu uşurinţă explicaţii pentru cum nu pot să realizeze acele obiective şi să dea vina tot timpul pe greaua moştenire”, a conchis Gabriela Firea.

