Alegeri în București. Nicușor Dan, câștigător: ”Sunt copleșit de responsabilitatea pe care mi-o dați”

Candidat independent, susținut de opoziția coalizată, Nicușor Dan a reușit să o învingă pe social-democrata Gabriela Firea.

”Sunt copleșit de responsabilitatea pe care mi-o dați”, a declarat Nicușor Dan în fața susținătorilor adunați în fața sediului Primăriei Capitalei.

Nicușor Dan a așteptat în biroul din Primărie primele estimări ale votului. Surpriză pentru edilul de la Capitală a fost distanța cu care s-a detașat de locul secund.

Nicușor Dan - Primarul General al Capitalei: „Să știți că niciodată politicianul nu câștigă alegeri. Alegerile sunt câștigate de comunități. Am avut în București o uriașă comunitate care și-a dorit onestitate în funcția publică. Sunt copleșit de responsabilitatea pe care mi-o dați.”

O surpriză pentru Nicușor Dan a fost și votul pentru Consiliului General.

Nicușor Dan - Primarul General al Capitalei: „Eu sunt optimist că o să facem o majoritate, USR, PMP, Forța Dreptei vor fi, eu cred că PNL-ul o să vină în această majoritate, mai ales că ne cunoaștem acum deja. Cum îi convingeți. Asta este o decizie pe care eu trebuie să o ia, cred că există înțelepciune și acolo.”

Nicolae Ciucă, președintele PNL: „Trebuie să avem un dialog deschis cu bucureștenii și să refacem tot ceea ce înseamnă partea de politică pe care PNL o va face în capitală.”

Pentru Gabriela Firea, momentul sosirii la sediul central al PSD a fost singurul în care s-au auzit aplauze. După aflarea rezultatelor, candidata social-democrată a spus că și acum patru ani exit-pollurile au dat-o pierzătoare cu un procent care s-a dovedit greșit.

„Sunt totuși 20 de procente

Nu contează, e un exit poll. Nu am încredere.

Cine va deconta?

Vom face o analiză internă, nu am cântat, nu am dansat, nu am făcut o campanie care să scoată titluri și poate a fost o campanie prea serioasă.”

Primarul sectorului cinci, Cristian Popescu Piedone, a fost situat de exit-poll pe locul al treilea.

Cristian Popescu Piedone - candidat la primăria Capitalei: „O seară minunată pentru unii, o seară și mai minunată pentru alții.”

În tabăra PNL, susţinătorii lui Sebastian Burduja au început să aclame după ce au aflat primele estimări ale scorului, deși nu le erau deloc favorabile.

Rezultatul la Primăria Capitalei nu a fost unul îmbucurător pentru liberali. Tocmai de aceea, candidatul Sebastian Burduja a ales să nu vorbească pe scenă alături de liderii PNL.

Candidatul AUR la primăria generală a Capitalei, Mihai Enache, și senatoarea Diana Șoșoacă au ieșit pe ultimele locuri.

