Alegeri locale în România. Noi rezultate anunțate de BEC. PSD și PNL au strâns în total 70% din voturi

Atât la voturile pentru primari, cât și pentru consiliile locale datele parțiale arată că cele două partide au strâns în total, 70% dintre opțiunile celor care au mers la vot.

Avem pentru prima dată acum și date provizorii în privința alegerilor europarlamentare, deoarece mai sunt de centralizat voturile din doar 80 de secții de votare. Au fost organizate în țară și în străinătate aproape 20.000 de secții de votare.

Însă până la aceste date privind alegerile europarlamentare aș vrea să vedem ce schimbări au fost în privința ierarhiei la voturile date pentru funcția de primar.

Aici, bineînțeles, PSD este pe primul loc, așa cum a fost și până acum. În datele parțiale, vedem pentru social-democrați un procentaj de 39,65%, PNL pe locul al 2-lea cu 33,75%, urmat de AUR cu 5,95% și urmează UDMR cu 5,30% și, în fine, Alianța Dreapta Unită, cu 3,24%.

Nici la clasamentul privind voturile date pentru consiliile locale nu este nicio surpriză. Social democrații sunt tot pe primul loc, cu puțin peste 37% dintre voturile exprimate și validate. Vă reamintesc și în acest caz vorbim despre date parțiale. Pe locul al 2-lea este PNL, cu puțin peste 30%, AUR cu 9%, UDMR cu 6,23% și Alianța Dreapta Unită, cu 3,33%.

Să vedem și cum arată datele provizorii în cazul alegerilor europarlamentare. Mai sunt puține secții unde trebuie făcută această centralizare a voturilor exprimate și validate.

Vedem Alianța PSD-PNL, în cazul europarlamentarilor, are primul loc cu aproape jumătate dintre voturi. AUR urmează cu 14,95%, apoi Alianța Dreapta Unită cu 8,64%, UDMR cu 6,52%, Partidul Dianei Șoșoacă are un scor peste 5% cu puțin. Și, în fine, următorul loc este ocupat de Nicolae Ștefănuță. El are un scor de puțin peste 3%, însă fiind candidat independent, acest scor este suficient pentru a-i asigura un nou mandat de europarlamentar.

Urmează ca în orele viitoare, Biroul Electoral Central să dea noi date privind alegerile în cazul primarilor, în cazul consiliilor locale și, bineînțeles, date finale. Noi rămânem aici și vă vom ține la curent în viitoarele jurnale.

