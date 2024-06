Rezultate alegeri locale 2024. Un preot a ieșit din altar și a devenit primar. Un edil aflat în arest a fost votat din nou

Pe de altă parte, lupta politică a dus și la situații inedite. De pildă, în Alba, doi candidați la primărie au obținut același număr de voturi, așa că localnicii vor merge din nou la urne.

Profesorul de franceză Marian Mărgărit i-a cucerit pe localnicii din Boldu în 1990. Acum, tocmai a obținut al 9-lea mandat, cu aproape 60% din voturi.

Localnicii spun că vor să meargă pe mâna lui ori de câte ori va candida.

Localnic: ”Până la moarte îl votăm, că e cel mai bun băiat din comuna Boldu. A făcut și asfalt, a băgat apă, gaze.”

Edilul descrie relația pe care o are cu cetățenii ca pe o poveste.

Marian Mărgărit, primar Boldu: "Care se sprijină pe două componente această poveste. Una psihologică, de caracter, de relaționare cu oamenii, de respect și a doua componentă componentă a proiectelor, a realizărilor."

O rețetă de succes a avut și liberalul Manole Fîrțală. Deși e în arest de luna trecută, acuzat că a luat mită de la un om de afaceri local, edilul și-a asigurat al doilea mandat în comuna Tarcău, din Neamț. Pe susținători nu i-a mirat succesul.

Localnic: ”El nu e judecat, deci, deocamdată, are asta de nevinovăție.”

La Târgu Frumos, în Iași, lupta electorală a fost câștigată de un preot. La 68 de ani, Neculai Zugravu a ieșit din altar și a devenit un altfel de păstor pentru enoriașii săi. L-au votat mai bine de jumătate dintre cei care au participat la scrutin.

În Timiș, localnicii din Pișchia au mers pe mâna unui tânăr. Primarul pe care l-au ales cu aproape 60% din voturi are doar 26 de ani. Nu i-a convins greu pe alegători.

Localnic: "Faptul că a ieșit în afară și toți cei care au ieșit în afară au luat lucruri bune de acolo care se pot aplica și în România."

Andrei Obreja - primar ales în Comuna Pișchia: "Am plecat cu gândul că voi reveni în comunitatea mea, nu am plecat cu gândul că voi fi primar, dar am plecat cu gândul că mă voi întoarce în comunitatea mea și voi pune umărul la dezvoltarea ei într-un fel sau altul."

Andrei Obreja a învins un candidat care era de 20 de ani în funcție.

Dacă în multe zone câștigătorul s-a detașat clar de rivali, la Poșaga, în Alba, de pildă, cei doi candidați au primit exact același număr de voturi: 345. S-au numărat din nou buletinele, dar situația a rămas neschimbată.

Ana Maria Roman Ghețe, președinte biroul electoral de circumscripție: "Am ajuns sa avem balotaj. Și un vot contează, care se adeverește și in cazul nostru."

În aceste conditii, va fi organizat un nou scrutin, de Rusalii.

La Gogoșu, în Mehedinți, bătălia politică a avut și o latură emoțională. Jean Rogoveanu, primarul PSD în funcție, s-a luptat pentru un nou mandat tocmai cu soția sa, Codruța, care a candidat din partea PNL. Cei doi sunt divortați, iar lupta electorală a fost câștigată de primul.

Reporteri: Dan Oprea, Daniel Preda, Ina Popescu, Iulia Ciuhu, Daniel Moldovan, Gigi Ciuncanu, Gina Obrejan, Vicențiu Lupeș, Vasile Iftode

