Alegeri cu probleme. Două femei au leșinat în timp ce așteptau să depună sacii cu buletinele de vot

După închiderea urnelor, buletinele de vot au fost numărate, puse în saci și predate. Procesul a fost greoi, din cauza numărului mare de file pe care le-a primit fiecare alegător, dar și a procedurilor complicate. Dupa 24 de ore de trudă, unora dintre oficiali li s-a făcut rău.

Din cauza oboselii și caniculei, în miezul zilei, la Craiova, când se înregistrau 30 de grade Celsius la umbră, două femei care așteptau la coadă pentru depunerea sacilor cu buletinele de vot au leșinat.

Ambele au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar una dintre ele a fost transportată la spital.

În Iași, de dimineață a fost scandal.

Bătrân: Noi, de la 10:00, de când s-a terminat votarea, am stat în picioare. Am muncit, nu am avut 5 minute pauză. Și aici ne țin ca pe niște animale

La Ploiești, numărătoarea voturilor a durat până în zori.

La final, buletinele de vot au fost legate și puse în saci.

Georgiana Lepădatu, locțiitor președinte Secția nr. 1 Ploiești: "Mult mai greu ca altă data. Au fost foarte multe buletine de vot, pe care oamenii le-au abramburit între ele".

La Constanța, sacii cu buletine de vot au blocat aleea din fața Prefecturii. Așezați pe borduri și toropiți de căldură, oamenii au stat ore în șir ca să-și încheie misiunea.

Bărbat: "Este foarte cald. Cea mai proastă organizare".

Bărbat: "Organizarea rea. E foarte proastă... Să fie treaba de la început. Secții de votare la etaj, am coborât patru etaje, am apelat la poliție să îi care pe oameni".

La Galați, președinții și locțiitorii care duceau sacii cu buletine de vot la Biroul Electoral Județean au așteptat să fie preluați de un mijloc de transport.

Femeie: "Foarte obosită și, nu știu, dezamăgiți de organizare".

Femeie: "A fost un stres imens".

Aglomerație la predarea sacilor buletine de vot și în Arad.

Primii președinți de secții s-au pus la coadă puțin după miezul nopții, și istoviți, mulți s-au intins pe scaune sa traga un pui de somn. Toți se plâng de lipsa organizarii.

Bărbat: "Mai avem încă de așteptat la sală. Aștept la bazin, aștept la polivalentă... Probabil să jucăm un meci de baschet, probabil... Și, iată, mai trece o zi".

Virgilius Flavius Bradin, locțiitor președinte Birou Electoral de Circumscripție județeană Arad: "Procesele verbale care ajung la circumscripții conțin o serie de erori care necesită corecții".

Reprezentanții BEJ spun că întreaga procedură de predare-primire se va încheia în cursul zilei de mâine.

