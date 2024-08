Robert F. Kennedy Jr. se gândește să renunţe la candidatura la preşedinţia SUA pentru a i se alătura lui Donald Trump

Candidată la vicepreşedinţie, Nicole Shanahan a declarat că, în calitate de independenţi, ea şi Kennedy riscă să atragă sprijinul unor potenţiali alegători ai lui Trump şi să deschidă calea democraţilor Kamala Harris şi Tim Walz pentru a câştiga alegerile din noiembrie. „Sau plecăm chiar acum şi ne unim forţele cu Donald Trump”, a declarat ea pentru compania media Impact Theory din Los Angeles, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Întrebată când vor lua o decizie, ea nu a spus.

Într-o declaraţie separată făcută marţi pe X, Kennedy a scris: „Ca întotdeauna, sunt dispus să vorbesc cu liderii oricărui partid politic pentru a promova obiectivele pe care le-am servit timp de 40 de ani în cariera mea şi în această campanie”.

NEW: ???????? Robert F. Kennedy Jr.'s running mate Nicole Shanahan says they're considering dropping out and joining forces with Donald Trump ????

