Statele Unite susțin că hackerii Iranului au început să atace echipele de campanie ale lui Donald Trump și Kamala Harris

"Am constatat activităţi mai agresive ale Iranului în timpul acestui ciclu electoral", se arată într-un comunicat comun al Poliţiei Federale (FBI), Biroului directorului de informaţii naţionale (ODNI) şi Agenţiei de securitate cibernetică şi securitate a infrastructurilor (CISA).

"Aceasta include activităţi raportate recent, ce vizează compromiterea campaniei fostului preşedinte Donald Trump, pe care comunitatea de informaţii o atribuie Iranului", se precizează în comunicat, potrivit Agerpres.

Totodată, serviciile de informaţii americane consideră că agenţi iranieni au încercat să contacteze "persoane cu acces direct la campaniile prezidenţiale ale ambelor părţi".

Echipa de campanie a lui Donald Trump a susţinut, pe 10 august, că a suferit un atac informatic, acuzând "surse străine" că au scurs comunicări interne şi un dosar despre J.D. Vance, coechipierul fostului preşedinte republican, candidat pentru funcţia de vicepreşedinte.

Anterior, Politico a spus că a primit e-mailuri cu informaţii despre campania republicanului din partea unei surse anonime.

Echipa fostului preşedinte republican sugerase deja, la acel moment, că în spatele acestei scurgeri de informaţii se află Iranul.

Pe 13 august, echipa de campanie a candidatei democrate Kamala Harris a declarat, de asemenea, că a fost ţinta unor piraţi informatici străini.

Misiunea Iranului pe lângă ONU a respins aceste afirmaţii ca fiind "nedovedite şi lipsite de orice fundament".

"Aşa cum am anunţat anterior, Republica Islamică Iran nu are nici intenţia, nici motivele de a interveni în alegerile prezidenţiale americane", a precizat reprezentanţa diplomatică a Iranului la New York într-un comunicat transmis AFP.

"Dacă guvernul SUA crede cu adevărat în validitatea afirmaţiilor sale, ar trebui să ne furnizeze dovezile relevante - dacă există -, la care le vom răspunde în consecinţă", conform comunicatului.

O echipă a Google responsabilă cu analiza ameninţărilor online a confirmat pe 14 august că un grup de piraţi afiliaţi Iranului, APT42, vizează campaniile celor doi candidaţi la preşedinţia SUA, atacând conturile personale de e-mail ale colaboratorilor acestora, dar şi contactându-i, pretinzând că sunt jurnalişti.

Grupul APT42 este asociat cu Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a regimului de la Teheran, potrivit Google.

Microsoft a publicat, de asemenea, pe 9 august, un raport care arată că Iranul îşi sporeşte eforturile de a perturba alegerile americane din 5 noiembrie, prin site-uri de ştiri false, atacuri şi acte de piraterie informatică.

În comunicatul lor comun, FBI, ODNI şi CISA denunţă faptul că "Iranul urmăreşte să semene discordie şi să submineze încrederea în instituţiile noastre democratice".

SUA au avertizat Teheranul pe 12 august cu privire la consecinţele amestecului în alegerile prezidenţiale americane, susţinând că deţin "o serie de instrumente pentru a trage Iranul la răspundere" şi voinţa de a "le folosi", dacă este necesar.

"Această abordare nu este nouă. Iranul şi Rusia au folosit aceste stratageme nu numai în Statele Unite, (...) ci şi în alte ţări din lume", conform sursei citate.

În 2016, e-mailuri ale Partidului Democrat au fost, de asemenea, piratate. Scurgerea a dezvăluit în special schimburi interne cu privire la Hillary Clinton, care s-a confruntat cu Donald Trump la urne.

Miliardarul republican, câştigător al alegerilor prezidenţiale din acel an, a fost criticat pentru că a încurajat această piraterie atribuită Rusiei.

Serviciile de informaţiile americane au concluzionat ulterior că Rusia a influenţat alegerile din 2016 în favoarea lui Donald Trump, o afirmaţie pe care politicianul republican o respinge.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: