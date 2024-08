Antrenorul naţionalei masculine de baschet a SUA, discurs de susţinere a Kamalei Harris. Gestul făcut la adresa lui Trump

Antrenorul echipei de baschet a SUA a preluat, de asemenea, celebrarea jucătorului său Stephen Curry, când a făcut referire la înfrângerea lui Donald Trump.

Antrenor al echipei masculine de baschet a SUA din 2021, Steve Kerr a luat poziţie în campania pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie. Luni seară, la United Center din Chicago, unde a evoluat între 1993 şi 1998, fostul jucător al echipei Chicago Bulls a ţinut un discurs în prima zi a Convenţiei Democrate în sprijinul candidatei Kamala Harris. La finalul discursului său, jucătorul în vârstă de 58 de ani a făcut o urare în stilul lui Stephen Curry.

„După numărarea rezultatelor îl putem parafraza pe marele Stephen Curry şi să-i spunem lui Donald Trump: „Somn uşor””, a spus Steve Kerr, încheindu-şi discursul prin imitarea gestului făcut de jucătorul său la Jocurile Olimpice.

La finala cu Franţa de la JO, Stephen Curry a făcut acest gest prin care şi-a trimis adversarii să meargă la culcare.

Steve Kerr a urcat pe scenă pe sunetul legendar al melodiei „Sirius”, care a însoţit intrarea lui Bulls pe arena lor în anii 1990. „Ştiu foarte bine că a vorbi despre politică astăzi este riscant”, a spus Steve Kerr în timpul discursului său, fostul coechipier al lui Michael Jordan, invitându-i pe tineri să caute acest nume pe Google, pentru orice eventualitate.

„Deja văd tweet-urile 'ia mai taci din gură' care apar chiar acum. Dar ştiu, de asemenea, ca un cetăţean american responsabil, că era prea important să nu mă exprim în timpul unor alegeri de o asemenea amploare”, a comentat Steve Kerr, deja critic în trecut faţă de politicile fostului preşedinte Donald Trump, care este acum adversarul Kamalei Harris.

"In the words of the great Steph Curry, we can tell Donald Trump... night night!"

