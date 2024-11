Kamala Harris l-a felicitat pe Donald Trump pentru victoria în alegeri

Vicepreşedinta, care prin acest apel îşi recunoaşte înfrângerea, i-a vorbit viitorului preşedinte despre importanţa unui transfer paşnic al puterii şi a faptului de a fi un preşedinte pentru toţi americanii, a adăugat acest consilier, care a vorbit sub rezerva anonimatului.

Republicanul Trump și-a adjudecat o victorie categorică, după ce și-a asigurat cel puțin 277 de mari electori, la o diferență de aproape cinci milioane de voturi. Asta după ce a convins milioane de hispanici, afro-americani și musulmani să-l voteze pe el, și nu pe rivala democrată.

Fostul magnat al imobiliarelor devine abia al doilea președinte din istoria Statelor Unite - după democratul Grover Cleveland, în 1893 - care se întoarce la Casa Albă după ce a pierdut inițial realegerea, care cucerșete două mandate neconsecutive.

Republicanii vor controla și ambele camere ale Congresului, ceea ce înseamnă că viitorul președinte își va putea promova toate măsurile dorite, pentru cel puțin doi ani de aici înainte.

Grăbit să-și revendice victoria, înainte ca cifrele să o confirme oficial, Donald Trump a apărut în fața susținătorilor săi pe fundalul cântecului patriotic „Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite", al lui Lee Greenwood.

Donald Trump: „America ne acordă un mandat mai puternic ca niciodată. E o funcție formidabilă! Fără seamăn. E cea mai importantă slujbă din lume. Va urma o epocă de aur pentru America.”

În acel moment, Trump își adjudecase trei dintre statele swing, Carolina de Nord, Georgia și Pennsylvania, dar numai postul conservator Fox News și publicația the Hill îl dădeau victorios pe republican.

Fiul lui, Eric Trump, l-a fotografiat în timp ce își exersa discursul victoriei, cu puțîn înainte de a intra pe scenă. Era ora 2 și 25 de minute, adică miez de noapte, în Florida. Abia după 3 ore, după ce au venit și cifrele din alt stat indecis, Wisconsin, Trump a fost declarat câștigător și de Associated Press, CNN ori The New York Times.

Donald Trump: „Voturile noastre vin din toate colțurile - sindicate, afro-americani, hispanici, americani de origine asiatica, araba, musulmani. Îi avem pe toți. O frumusețe... E o realiniere istorică prin care cetățeni din toate categoriile se unesc în jurul unui nucleu de bun-simt. Știți, suntem partidul bunului simt.”

Într-adevăr, republicanul a reușit să-și adjudece multe voturi din partea minorităților, un bazin electoral prin tradiție al democraților. Iar victoria categorica obținută, mult peste ce anticipau sondajele, l-a făcut pe Trump să invoce Providența.



Donald Trump: „Mulți oameni mi-au spus că Dumnezeu mi-a cruțat viața cu un motiv, să salvez America și să îi redau măreția.”

