Trump devine al doilea președinte al SUA cu două mandate neconsecutive: „Dumnezeu mi-a cruțat viața ca să salvez America”

Republicanul Trump și-a adjudecat o victorie categorică, după ce și-a asigurat cel puțin 277 de mari electori, la o diferență de aproape cinci milioane de voturi. Asta după ce a convins milioane de hispanici, afro-americani și musulmani să-l voteze pe el, și nu pe rivala democrată.

Fostul magnat al imobiliarelor devine abia al doilea președinte din istoria Statelor Unite - după democratul Grover Cleveland, în 1893 - care se întoarce la Casa Albă după ce a pierdut inițial realegerea, care cucerșete două mandate neconsecutive.

Republicanii vor controla și ambele camere ale Congresului, ceea ce înseamnă că viitorul președinte își va putea promova toate măsurile dorite, pentru cel puțin doi ani de aici înainte.

Grăbit să-și revendice victoria, înainte ca cifrele să o confirme oficial, Donald Trump a apărut în fața susținătorilor săi pe fundalul cântecului patriotic „Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite", al lui Lee Greenwood.

Donald Trump: „America ne acordă un mandat mai puternic ca niciodată. E o funcție formidabilă! Fără seamăn. E cea mai importantă slujbă din lume. Va urma o epocă de aur pentru America.”

În acel moment, Trump își adjudecase trei dintre statele swing, Carolina de Nord, Georgia și Pennsylvania, dar numai postul conservator Fox News și publicația the Hill îl dădeau victorios pe republican.

Fiul lui, Eric Trump, l-a fotografiat în timp ce își exersa discursul victoriei, cu puțîn înainte de a intra pe scenă. Era ora 2 și 25 de minute, adică miez de noapte, în Florida. Abia după 3 ore, după ce au venit și cifrele din alt stat indecis, Wisconsin, Trump a fost declarat câștigător și de Associated Press, CNN ori The New York Times.

Donald Trump: „Voturile noastre vin din toate colțurile - sindicate, afro-americani, hispanici, americani de origine asiatica, araba, musulmani. Îi avem pe toți. O frumusețe... E o realiniere istorică prin care cetățeni din toate categoriile se unesc în jurul unui nucleu de bun-simt. Știți, suntem partidul bunului simt.”

Într-adevăr, republicanul a reușit să-și adjudece multe voturi din partea minorităților, un bazin electoral prin tradiție al democraților. Iar victoria categorica obținută, mult peste ce anticipau sondajele, l-a făcut pe Trump să invoce Providența.



Donald Trump: „Mulți oameni mi-au spus că Dumnezeu mi-a cruțat viața cu un motiv, să salvez America și să îi redau măreția.”

După o campanie în care declarațiile sale au amplificat la un nivel fără precedent polarizarea societății, în discursul victoriei, Trump a pledat pentru unitate.

Donald Trump: „E timpul să lăsam deoparte dezbinarea din ultimii patru ani. E vremea să ne unim! Vom încerca, chiar vom încerca, trebuie să încercăm! Și vom izbuti! Succesul ne va aduce împreună. Am mai văzut asta...”

Trump i-a dat cuvântul și celui care i-a fost partener de nădejde în campanie, viitorul vicepreședinte, J.D. Vance.

J.D. Vance, candidat republican la vicepreședinție:„Domnule președinte, mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Cred că asistăm la cea mai grozavă revenire din istoria SUA!”

Donald Trump nu și-a uitat nici susținătorii fervenți, între care Elon Musk.

Donald Trump: „Dați-mi voie să vă spun că avem un nou star. S-a născut o stea! Elon! Este un adevarat personaj. Este un tip special, este un super-geniu! Trebuie să ne protejăm geniile. Nu avem atât de multe. Trebuie să ne protejăm super-geniile!”

Când încă voturile erau numărate, dar triumful lui Trump era prefigurat, Musk a postat pe Twitter o fotografie, evident manipulată, în care apărea în Biroul Oval ținând în mâini o chiuvetă și un joc de cuvinte „Let that sink in ”- adică "vă las să vă obișnuiți cu ideea".



Firește, pe măsură ce soseau rezultatele, iar harta Americii se înroșea stat după stat, în tabăra democraților, speranțele s-au transformat în dezamăgire și chiar disperare. Kamala Harris și-a anulat discursul programat la evenimentul organizat de fosta ei universitate.

Democrații nu au pierdut doar Casa Albă. ”Valul roșu„ a înhățat și Senatul și, cel mai probabil republicanii vor păstra controlul în Camera Reprezentanților.

Deși Trump a denunțat în mod insistent fraude masive, iar autoritățile se temeau de violente ample, alegerile din Statele Unite s-au derulat fără tulburări semnificative. Iar voturile au fost numărate și raportate cu o viteză fără precedent.

Unul dintre punctele forte a fost acela că s-a votat masiv în avans. Peste 84 de milioane de americani au profitat de această posibilitate. Elanul civic al americanilor s-a confirmat și marți, în ziua oficială a alegerilor, când în jurul multor secții de votare au fost cozi kilometrice.

Șoc și îngrijorare - așa ar putea fi caracterizată atmosfera din tabăra democraților care au pierdut categoric aceste alegeri prezidențiale din Statele Unite. Este cu atât mai îngrijorător cu cât Kamala Harris, cea care ar fi trebuit, nu conform democraților, să fie prima femeie președinte din istoria Statelor Unite, nu doar că a pierdut în fața lui Donald Trump, dar a pierdut și foarte mult electorat important de pe partea eșicherului politic. De pildă, ea nu a reușit să îi convingă suficient de tare pe locuitorii centrelor urbane din America, nici pe reprezentanții minorităților, mai ales cei latino și nici pe tineri. Cei mai mulți dintre aceste trei categorii au ales de această dată să-i acorde votul de încredere lui Donald Trump, deși în mod tradițional ei votau cu democrații.

În aceste condiții, democrații sunt din ce în ce mai îngrijorați pentru că au pierdut și controlul Senatului și vor rămâne și fără control în Camera Reprezentanților. Conform sondajelor, din acest moment, americanii sunt cel mai interesați de starea economiei. Trump a intuit acest lucru și și-a construit o campanie eficientă cu un mesaj foarte puternic, promisiunea de a reface economia. Acest pariu a fost unul câștigător și a adus victoria. În ceea ce o privește pe Kamala Harris, nu a făcut nicio declarație până acum, ba mai mult, a părăsit adunarea care ar fi trebuit să o sărbătorească marți seară să-i sărbătorească victoria. A plecat de la adunare fără să se adreseze mulțimii, cu mult timp înainte de aflarea rezultatelor sau de publicarea rezultatelor parțiale și nu a vorbit. Nici până în acest moment nu a făcut nicio declarație și niciun alt reprezentant al Partidului Democrat nu a făcut declarații până acum.

Totuși, conform unor surse din partid, ea va avea o apariție publică miercuri, o apariție în care își va recunoaște înfrângerea și, conform acelor surse, va transmite totuși un mesaj de unitate. Revenind la învingător, Donald Trump marchează o nouă premieră: el este primul președinte din istoria Statelor Unite care este condamnat penal. Să nu uităm că este acuzat de falsificare a unor documente comerciale. De asemenea, este al doilea președinte care obține un al doilea mandat neconsecutiv, după Grover Cleveland în 1884 și 1892.

