Hollywood-ul reacţionează după victoria lui Trump: „Casa Albă va fi împodobită de un adevărat idiot”

Hollywood-ul s-a culcat marţi seara temându-se de perspectiva ca Donald Trump să câştige alegerile prezidenţiale din 2024, în timp ce fostul preşedinte a început să câştige stat după stat. Totuşi, miercuri dimineaţă, existau încă speranţe privind o răsturnare de situaţie în stilul anului 2020, în cazul în care marile state din „Zidul albastru”, atât de lăudat, ar fi reuşit să se impună. Din nefericire, speranţele au fost spulberate după ce Wisconsinul a fost desemnat în favoarea lui Trump, asigurându-i cele 270 de voturi electorale.

În ciuda faptului că această cursa prezidenţială nu a fost declarată oficial încheiată, Trump nu a pierdut timpul în a-şi declara victoria, urcând pe scenă la petrecerea sa de victorie de la Mar-a-Lago la ora 2:30 a.m. ET. În stilul său tipic, fostul preşedinte a revendicat o victorie „magnifică”.

Reacţia la victoria inevitabilă a lui Trump a fost rapidă pe reţelele de socializare, chiar înainte ca statul-cheie Pennsylvania să fie numit, cu democraţi proeminenţi şi figuri de la Hollywood care au criticat starea de lucruri şi şi-au exprimat clar temerile pentru viitor sub o a doua administraţie Trump.

Unele reacţii au fost puternice, dar scurte - cum ar fi Cardi B care spune pe Instagram: „Vă urăsc rău pe toţi” - iar alţii, cum ar fi regizorul şi activistul nominalizat la Oscar Adam McKay, nu s-au abţinut. Pe X, el a scris. „Cine ar fi crezut că minciuna cu privire la sănătatea cognitivă a lui Biden timp de doi ani, refuzul de a organiza o convenţie deschisă pentru un nou candidat, faptul că nu a menţionat niciodată asistenţa medicală publică şi a îmbrăţişat fracturarea hidraulică, familia Cheney şi masacrul copiilor din Gaza timp de un an nu ar fi o strategie câştigătoare? Cineva cu o jumătate de creier?”, s-a întrebat McKay.

Andy Cohen, referindu-se la istoricul lui Trump de a face afirmaţii nefondate despre fraudarea alegerilor, a spus pur şi simplu: „deci alegerile nu sunt fraudate????”.

Bette Midler, care a fost un critic vocal al lui Trump de-a lungul anilor, l-a citat pe jurnalistul şi eseistul H.L. Mencken. Ea a postat pe X: „Atunci când un candidat la o funcţie publică se confruntă cu alegătorii, el nu se confruntă cu oameni cu bun simţ; el se confruntă cu o mulţime de oameni al căror principal semn distinctiv este faptul că sunt cu totul incapabili să cântărească idei sau chiar să le înţeleagă, cu excepţia celor mai elementare - oameni a căror gândire se face în termeni de emoţie şi a căror emoţie dominantă este teama de ceea ce nu pot înţelege. Astfel confruntat, candidatul trebuie fie să latre cu haita, fie să se piardă... Toate şansele sunt spre omul care este, intrinsec, cel mai viclean şi mediocru - omul care poate dispersa cel mai bine ideea că mintea sa este un vid virtual... Preşedinţia tinde, an de an, să revină unor astfel de oameni. Pe măsură ce democraţia se perfecţionează, funcţia reprezintă, din ce în ce mai aproape sufletul interior al poporului. Ne îndreptăm spre un ideal nobil. Într-o zi măreaţă şi glorioasă, oamenii simpli din ţară îşi vor îndeplini în cele din urmă dorinţa sufletească, iar Casa Albă va fi împodobită de un adevărat idiot”.

Autorul de groază Stephen King şi-a împărtăşit părerea despre climatul politic actual: „Există un semn pe care îl puteţi vedea în multe magazine care vând articole frumoase, dar fragile: Minunat de privit, Încântător de ţinut în mână, Dar odată ce îl spargi, atunci este vândut. Acelaşi lucru se poate spune şi despre democraţie”.

David Sirota, jurnalist şi fost consilier al lui Bernie Sanders, care a scris împreună cu McKay scenariul nominalizat la Oscar pentru „Don't Look Up”, a fost de obicei tranşant pe social media, postând pe X: „Aceasta este o noapte foarte proastă. Unii dintre noi au petrecut ani de zile avertizându-i pe democraţi să ia mai în serios politica clasei muncitoare şi să nu îi mai promoveze pe neoconservatori. Am făcut acest lucru în speranţa de a evita acest lucru şi totuşi am fost denigraţi ca trădători de către elitele democrate şi experţii liberali. Este o lecţie aici”.

Christina Applegate exasperată a scris, de asemenea, pe X: „De ce? Dă-mi motivele tale de ce????? Copilul meu plânge pentru că drepturile ei ca femeie pot fi luate. De ce? Şi dacă nu sunteţi de acord, vă rugăm să nu mă mai urmăriţi”. Ea a continuat: „Te rog dă-mi unfollow dacă ai votat împotriva drepturilor femeilor. Împotriva drepturilor persoanelor cu handicap. Da, asta. Dă-mi unfollow pentru că ceea ce ai făcut este ireal. Nu vreau adepţi ca acesta. Deci, da. S-a făcut”.

Fondatorul Black List, Franklin Leonard, a fost deosebit de activ pe social media în noaptea alegerilor. Printre mesajele sale: „Prea mulţi dintre voi par să fi uitat cât de nebuni au fost anii Trump”. Iar miercuri dimineaţa devreme, el a scris pe Twitter: „Nu am nicio certitudine cu privire la ceea ce tocmai s-a întâmplat şi sunt destul de sigur că nimeni altcineva nu are”.

John Cusack a fost la fel de îngrozit, scriind pe X: „Faptul că ţara ar alege să se distrugă votând un violator condamnat şi nazist este un semn de nihilism profund. Ca s-o spunem pe şleau”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: