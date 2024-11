Melania Trump a încălcat tradiția. Gestul rar pe care l-a făcut în momentul în care soțul ei a revendicat victoria în alegeri

"Am intrat în istorie, în această seară. Am depășit obstacole pe care nimeni nu credea că va fi posibil. Și acum este clar că am realizat cel mai incredibil lucru politic", declarat republicanul.

Fercit, Trump, în vârstă de 78 de ani, i-a adus un omagiu "frumoasei'" sale soții, Melania, mulțumindu-i pentru că a fost alături de el și pentru că "a muncit din greu" pe parcursul campaniei electorale.

Melania, care este cunoscută pentru faptul că se ferește să-și manifeste în public sentimentele față de soțul ei, a trecut peste acest obicei, scrie Daily Mail.

Ea l-a ținut de mână pe Trump și a afișat un zâmbet larg. Ba mai mult, Melania s-a sărutat cu liderul american în văzul tuturor.

Melania, "bijuteria" de pe coroana politică a lui Donald Trump

Melania Trump, care a lipsit în mare măsură din campania electorală a lui Trump, a ținut, totuși, să-și susțină soțul la mitingul care a avut loc în Madison Square Garden din New York la sfârșitul lunii octombrie.

Ea a fost introdusă pe scenă de șeful Tesla, Elon Musk, și a primit ovații în picioare, în timp ce a spus mulțimii: "Orașul New York și America au nevoie să-și primească înapoi magia".

Judi James, expertă în limbajul trupului, a declarat că Trump a părut să "o accepte pe deplin ca bijuterie a coroanei sale politice" în timpul acestei ieșiri.

