Acesta a fost subiectul principal al NEXXT AI Summit, eveniment susținut de Raiffeisen Bank, care a reunit la București peste 50 de speakeri internaționali și mai mult de 2.000 de participanți.

Pe scena conferinței au urcat reprezentanți ai unor organizații importante din domeniul tehnologiei și cercetării, precum OpenAI, Hugging Face, IBM și European Space Agency. Discuțiile au acoperit domenii diverse, de la banking și tehnologie până la robotică și cercetare spațială, cu accent pe modul în care inteligența artificială poate fi aplicată în economie și societate.

Programul a inclus sesiuni despre strategiile și politicile de adopție AI, demonstrații de produs, studii de caz și masterclassuri practice. Participanții au aflat cum pot identifica probleme de business care pot fi rezolvate cu ajutorul inteligenței artificiale, ce date și resurse sunt necesare și cum pot pregăti echipele pentru utilizarea noilor instrumente.

Un alt subiect important a fost implementarea responsabilă a inteligenței artificiale, cu accent pe securitate și pe rolul oamenilor în verificarea rezultatelor generate de tehnologie.

Evenimentul a inclus și NEXXT AI Hackathon, unde tineri profesioniști și fondatori de startup-uri au lucrat la prototipuri bazate pe inteligență artificială, pornind de la provocări propuse de companii. Cu sprijinul mentorilor, participanții și-au testat și îmbunătățit soluțiile, pe care le-au prezentat în fața juriului pentru evaluarea relevanței și a potențialului de implementare.

NEXXT AI Summit a adus împreună reprezentanți ai mediului de afaceri, specialiști în tehnologie și cercetători, pentru a discuta despre oportunitățile și provocările adoptării inteligenței artificiale. Pentru companii, obiectivul este să identifice unde poate aduce valoare această tehnologie și cum poate contribui la procese mai eficiente, servicii mai bune și rezultate care pot fi măsurate.