"100 de ani în 100 de zile". 1954: cel mai mare viscol din istoria României. Zăpadă de câţiva metri în Capitală

Continuăm campania Știrilor PRO TV, dedicată centenarului, cu anul 1954. România este lovită de cel mai mare viscol, iar pe străzile din București, stratul de zăpadă avea câțiva metri.

La începutul lui 1954, România este lovită de marele viscol. Meteorologii măsoară cel mai gros strat de zăpadă din istoria ţării. În Bucureşti stratul de zăpadă depăşea câţiva metri, iar vântul sufla cu peste 100 de kilometri pe oră.

În 1954, regimul Dej încearcă să se dezică de ororile pe care le-a comis în penienciare şi în coloniile de muncă. Are loc un proces în urma căruia vina pentru "experimentului Piteşti" este pusă în totalitate în cârca legionarilor. Eugen Ţurcanu , un deţinut pe care comandanţii penitenciarului reuşiseră să-l transforme în torţionar, este găsit principalul vinovat şi împuşcat la Jilava.

În acelaşi an, comunişti desfiinţează coloniile de muncă silnică. Pentru foamete, frig, violente şi morţi sunt găsiţi vinovaţi câţiva ofiţeri şi subofiţeri. Aceştia sunt eliberaţi din închisoare un an mai târziu şi reîncadraţi în Ministerul de Interne. În schimb, procurorul care s-a ocupat de caz este retrogradat.

Pe plan economic, România şi Uniunea Sovietică semnează un acord în urma căruia ruşii cedează României partea lor de acţiuni în Sovromuri. Începe desovietizarea economiei.

În acelaşi an, la Giurgiu, este inaugurat primul pod peste Dunăre: Giurgiu-Ruse. Construcţia a durat 4 ani. Podul are o importanţă strategică şi apare şi în dosarele CIA ale vremii.

Tot în 1954, comuniştii îl execută pe fostul lor coleg Lucreţiu Pătrăşcanu. Lui Dej îi este teamă că Pătrăşcanu ar fi putut să-i ia locul. În urma unui proces înscenat care a durat 6 ani, Pătrăşcanu este împuşcat.

În America, Elvis Presley debutează cu primul sau single - "That's all right". Hitul anului este însă altul - "Rock around the clock".

1954 este anul în care se nasc cancelarul german Angela Merkel, Francoise Hollande şi viitorul premier al României - Victor Ciorbea.

Mai multe imagini impresionante găsiţi AICI.

SURSA FOTO: Arhivele Naţionale ale României.