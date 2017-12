Dragnea, despre scrisoarea ambasadelor: "Suntem o ţară independentă, avem drepturi"

Agerpres

Liderul condamnat penal definitiv al PSD nu a primit bine avertismentul ambasadelor de la Bucureşti privind modificarea legilor justiţiei.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea a declarat, joi, referitor la scrisoarea ambasadelor pe tema modificărilor legilor justiţiei, că Parlamentul are dreptul să legifereze, menţionând că a discutat cu preşedintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu şi ministrul de Externe Teodor Meleşcanu de a nu uita că România este o ţară suverană, independentă, cu drepturi.

"Ce e prima dată când se unesc (ambasadele - n.r.)? Cum e posibil ca aceste ambasade să nu-şi fi acordat mai întâi, dacă e să discutăm cinstit, dacă e o abordare de bună credinţă, să nu-şi fi acordat mai întâi şansa de avea forma finală a legilor şi tradusă şi să se uite cu atenţie şi să-şi spună punctul de vedere? Să nu mai vorbim de faptul că, totuşi, Parlamentul României este ales de nişte români, într-un stat suveran şi are dreptul să legifereze", a afirmat Liviu Dragnea, la România Tv, întrebat în legătură cu scrisoarea mai multor ambasade referitoare la modificările legilor justiţiei.

Dragnea a dat mai multe exemple privind modul în care funcţionează justiţia în mai multe ţări.

"Să vedem cum sunt în ţările respective, cum sunt codurile penale acolo, cum funcţionează justiţia. Mi-au dat câţiva colegi câteva exemple. Se vorbeşte de numirea procurorilor şefi, noi nu am schimbat aici, forma finală îl păstrează pe preşedinte de a numi efectiv procurorii şefi. În schimb, în Danemarca, Finlanda, Germania, Portugalia, Cehia, Estonia, Slovenia, Lituania, procurorii şefi sunt numiţi direct ori de Guvern, ori de preşedinte, ori de ministrul Justiţiei, ori de Parlament, adică sunt numiţi politic şi vorbim de state cu democraţie veche. Mai mult, în unele state, Danemarca, Olanda, Franţa, Finlanda, Irlanda, ministrul Justiţiei poate interveni în activitatea procurorului, poate dispune sau solicita începerea sau încetarea urmăririi penale. În România prin aceste legi independenţa procurorilor creşte, independenţa judecătorilor creşte, cred că de fapt asta deranjează", a spus Dragnea.

Citește și Avertismentul ambasadorilor a șapte state UE, privind modificările legilor Justiției

Întrebat dacă a discutat cu reprezentanţii Guvernului, ministrul de Externe, prim-ministru pe această temă, Dragnea a spus: "Am discutat, am vorbit ieri, ieri am stat de vorbă şi eu i-am spus domnului Tăriceanu şi domnului Meleşcanu să nu uităm totuşi că suntem o ţară suverană, independentă, care avem drepturi".

El a mai spus că modificarea legilor justiţiei s-a făcut constituţional, prin procedura cea mai democratică posibilă, prin dezbatere prealabilă. "Cred că peste 90% din ceea ce se regăseşte în aceste trei legi sunt propunerile venite din partea asociaţiilor magistraţilor. E foarte important de ştiut. Eu în fiecare zi aflam că au mai venit propuneri din partea asociaţiilor de magistraţi, că veneau emailuri, că veneau şi le susţineau", a adăugat Dragnea.

Întrebat dacă a discutat cu premierul privind posibilitatea unei prorogări a intrării în vigoare a modificărilor legilor justiţiei, Dragnea a spus că exclude această variantă.

"Nu s-a discutat absolut deloc, exclud această variantă. Ce motiv ar avea un Guvern să proroge astfel de legi? Nu, categoric. Premierul a votat legile, a fost cu mine în bancă când a votat", a adăugat Liviu Dragnea.

Într-o scrisoare dată publicităţii în 21 decembrie, Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Olandei şi Suediei în România au făcut apel la "toate părţile implicate" în procesul de reformă a justiţiei "să evite orice acţiune care ar putea duce la slăbirea independenţei sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei".

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer