Viorica Dăncilă, propunerea de premier a PSD. Liviu Dragnea: „Susține Legile Justiției. Este foarte respectată în partid”

Europarlamentarul Viorica Dăncilă a fost propusă, la 16 ianuarie 2018, de către Partidul Social Democrat, pentru funcţia de premier.

Cronologia evenimentelor, marți, 16 ianuarie:



ora 15.10: Șeful PSD, Liviu Dragnea, a susținut că în urma CEx, a fost „o discuție foarte bună”, în urma căreia a fost votată Viorica Dăncilă.

„A fost votată doar cu o abținere. A fost propusă și Ecaterina Andronescu, dar spre final și-a retras candidatura. Am cerut colegilor mei să fie de acord să avem un dialog cu doamna Dăncilă, înainte să supunem la vot propunerea. I-am pus foarte multe întrebări, colegii mei i-au pus foarte multe întrebări legate de cauzele din care am ajuns în această situație și ca doamna Dăncilă să fie conștientă de riscurile la care se expune și la greșelile pe care le-ar putea face - dacă va fi nominalizată de președinte. A fost propusă de Niculae Bădălău, dar au susținut propunerea și colegele din organizația de femei. A fost o discuție bună și sper să aibă o finalitate la președintele României”, a spus Liviu Dragnea, într-o conferință de presă.

Întrebat despre poziția ei despre Legile Justiției, Dragnea a răspuns: „Viorica Dăncilă nu s-a dezis de demersul PSD față de Legile Justiției. Le susține. A contat foarte mult modul în care înțelege să relaționeze cu miniștrii, cum înțelege să comunice public, cum să țină legătura cu coaliția, cu Parmanentul, cu colegii de partid.”

Ce o recomandă să fie premier? „Viorica Dăncilă e europalamentar din ianuarie 2009, este respectată la Bruxelles, pentru că este civilizată, neconflictuală, deosebit de comunicativă. Are o relație bună și cu oficiali din Comisia Europeană. Pentru noi, asta reprezintă și un semnal pentru Bruxelles, pentru că se simte nevoia, foarte serios, ca relațiile României cu UE să fie mult mai bune. Este foarte respectată în partid, nu a avut niciodată probleme cu colegii, iar asta e o garanție că nu va genera acțiuni care să ne aducă în cele două situații pe care le-am depășit”.

Câtă libertate va avea în formarea Guvernului? „Numai un Guvern tehnocrat ia oameni de pe stradă și îi pune în funcții. Orice prim-ministru are drept de veto, în final, dar așa cum am avut discuții pentru funcția de premier, vom avea pentru fiecare membru al Guvernului, însă nu poți veni în fața partidului spunând: „Asta e echipa mea, votați!”. Am întrebat-o ce va face dacă un membru al Guvernului nu va merge mai departe. A răspuns foarte calm că va veni cu argumente în CEx, iar dacă sunt serioase, va avea toată susținerea.”

A contat că e din Teleorman? „Nici vorbă. Acum trebuie să plecăm din țară? Însă am observat ceva - organizația de femei a reușit să își impună propunerea de prim-ministru.”

Șeful PSD a spus că Viorica Dăncilă nu va susține nicio conferință de presă decât dacă președintele Iohannis o va desemna.

Despre deprecierea leului: „Îmi asum orice. Și dacă a nins azi-noapte, îmi asum.”

Când va avea loc discuția cu reprezentanții ALDE: „Azi după-amiază ne vom întâlni cu colegii din ALDE, fără dl. Tăriceanu.”

Despre propunerea lui Mihai Fifor ca premier interimar: „S-a mai întâmplat și când a demisionat Victor Ponta. Președintele propune interimarul.”

ora 14.35: „O cunosc foarte, bine, pentru că e președinta organizației de femei. E o femeie tenace, o femeie care nu are orgolii excesive – în sensul că se consultă, nu deține adevărul absolut. E un om de echipă, nu este un om conflictual”, a declarat Doina Pană.

ora 14.20: Preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat marţi, la Timişoara, că formaţiunea politică va participa la consultările de la Palatul Cotroceni, informează Agerpres.

„Avem propuneri, sigur mult mai bună decât cea pe care a făcut-o PSD. Dacă se va ajunge în situaţia de a se discuta despre formarea unei majorităţi, propunerea noastră va fi capabilă să înceapă discuţii şi să-şi asume un rol atât de important, de a forma o majoritate şi un Cabinet de miniştri. (...) Cred că, în cazul în care va fi nevoie să se poarte negocieri politice, persoana desemnată de PMP va fi capabilă să aducă la aceeaşi masă politicieni care vor gândi în interesul României şi nu al unui partid politic'', a declarat Eugen Tmac.

Preşedintele USR, Dan Barna, a spus că formațiunea va susţine orice variantă prin care PSD ajunge în opoziţie,

„Din păcate, România a ajuns din nou în criza pe care de un an de zile o trăim de altfel şi ceea ce vedem fără echivoc este că orice premier va nominaliza PSD, cu excepţia lui Liviu Dragnea, care, legal, nu poate să fie premier, nu face decât să deschidă piaţa pariurilor cât va rezista. Deci, practic, indiferent cine va fi nominalizat, nu va fi decât o viitoare criză care, din momentul nominalizării, se va activa. Noi, în cadrul Biroului Naţional, vom stabili mandatul nostru, care va fi un mandat în care îl vom asigura pe preşedintele Klaus Iohannis că USR va susţine orice variantă prin care PSD ajunge în opoziţie".

„În măsura în care, în urma discuţiei cu preşedintele, va apărea variantă a unui premier de pe partea dreaptă a eşichierului, noi o vom susţine cu siguranţă. Dacă preşedintele va solicita să facem o propunere de premier, vom avea această propunere fără îndoială. Aici nu este niciun dubiu şi experienţa politică din România ne arată că majorităţile de la un moment dat se pot schimba", informează News.ro.

ora 13.50: „Singura mea întrebare era dacă va fi Carmen Dan eroina debarcării lui Tudose sau doamna Dăncilă. Sunt amândouă din Teleorman. Nu are nici experiență, nici anvergură politică”, a spus liderul PNL, Ludovic Orban, precizând că formațiunea dorește convocarea de alegeri anticipate.

ora 13.50: Lia Olguța Vasilescu a declarat presei că Viorica Dăncilă are „tot sprijinul PSD”.

„Este o alegere foarte bună. O recomandă funcțiile pe care le-a avut până acum. Este foarte apropiată de partid”, a spus ea.

ora 13.35: Europarlamentara Viorica Dăncilă a fost votată în CEx, au precizat surse politice.

Viorica Dăncilă este eurodeputat, membru al Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European. Și în perioada 2009 - 2014, ea a mai avut un mandat de europarlamentar, conform Mediafax.

Viorica Dăncilă declara, despre Mihai Tudose, în urmă cu o săptămână, că „are un comportament neadecvat în ceea ce priveşte femeile - am văzut până acum că, din opt femei care au fost ministru, două dintre ele au fost catalogate ca şi penale de către domnul prim ministru, cu toate că este o directivă europeană care arată că există prezumţia de nevinovăţie până la condamnarea unei instanţe de judecată. Au fost excluse din guvern, ca să spun aşa, iar acum vedem un moment care mie mi-a displăcut total, şi anume că premierul Mihai Tudose efectiv a căutat să umilească un ministrul de Interne - pe doamna Carmen Dan".

Social-democratul Florin Iordache a confirmat, la ieșirea din sediul PSD, că propunerea PSD este Viorica Dăncilă. Totodată, și Ecaterina Andronescu a confirmat desemnarea Vioricăi Dăncilă.

„Eu am enunțat criteriile și majoritatea colegilor au spus că se încadrează foarte bine. Până la urmă, s-a votat propunerea Viorica Dăncilă. Din CV-ul său, cred că are experiență. Nu sunt contraargumente”, a declarat Dumitru Buzatu, care a și propus-o în CEx.

D. Buzatu a mai precizat presei că Mihai Fifor a refuzat ideea să ocupe postul de premier.

ora 13.20: Numele europarlamentarului Viorica Dăncilă a fost înaintat în CEx, au declarat surse politice din PSD pentru Știrile ProTv.ro.

ora 13.10: Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat marţi pentru News.ro că a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discuţiile de la Cotroceni pe tema nominalizării premierului.

„Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie în perrspectiva discuţiilor de la Cotroceni", a afirmat Orban.

Orban: „Vom solicita alegeri anticipate. Am hotărât că, în cazul în care nu se va lua o decizie favorabilă pentru anticipate, să nu refuzăm – dacă i se solicită -, propunerea de a forma o majoritate parlamentară fără PSD.”

ora 13.00: Miercuri încep consultările președintelui cu partidele politice.

► ora 12.00: Consultări cu Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);

► ora 13.00: Consultări cu Partidul Naţional Liberal (PNL);

► ora 14.00: Consultări cu Uniunea Salvați România (USR);

► ora 14.30: Consultări cu Partidul Mișcarea Populară (PMP);

► ora 15.00: Consultări cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

► ora 15.30: Consultări cu Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

ora 12.40: Mihai Tudose s-a întors la Guvern.

ora 12.35: Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, într-o conferință de presă, că l-a desemnat pe Mihai Fifor.

Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, „preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern". Interimatul poate dura cel mult 45 de zile.

ora 12.20: Un alt nume care ar urma să fie luat în calcul la şedinţa PSD ar fi Viorica Dăncilă, europarlamentar PSD, o altă apropiată a lui Liviu Dragnea, informează HotNews.ro. Numele ei a fost vehiculat şi după căderea Guvernului Grindeanu.

ora 12.00: Mihai Tudose a plecat de la Guvern și s-ar putea duce la Klaus Iohannis, să îi înmâneze personal demisia.

ora 11.50: Secretarul general al ALDE, Daniel Chiţoiu, precizează că ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din funcţia de prim-ministru şi că noua propunere de prim-ministru va fi luată în coaliţia PSD-ALDE.

„ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din funcţia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către PSD. Noua propunere oficială pentru funcţia de premier va fi făcută în cadrul coaliţiei de guvernare PSD-ALDE. Însă, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie să fie luată în urma unei analize amănunţite, în aşa fel încât să ne asigurăm că programul de guvernare al coaliţiei PSD-ALDE va fi pus în aplicare”, afirmă Daniel Chiţoiu, citat într-un comunicat al ALDE, conform News.ro.

„După primul an de guvernare al coaliţiei PSD-ALDE România are cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, au crescut pensiile şi salariile, a fost redusă fiscalitatea, a fost deblocată absorbţia de fonduri europene, iar prin promovarea legilor justiţiei am făcut paşi importanţi pentru a proteja drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi a limita influenţa sistemului paralel de putere”, subliniază Daniel Chiţoiu.

„Trebuie să spunem că au existat şi unele sincope, mai ales în ceea ce priveşte coordonarea echipei de miniştri şi secretari de stat şi este nevoie de un premier care să rezolve aceste probleme şi să continue accelerat implementarea măsurilor din programul de guvernare al coaliţiei PSD-ALDE”.

ora 11.30 Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa respingă, astăzi, propunerea PSD ca Paul Stănescu, ministru al Dezvoltarii și vicepremier în Guvernul Tudose, să fie premier interimar, au declarat pentru Hotnews.ro surse politice.

ora 11.15 Vicepremierul Paul Stănescu a ajuns la sediul PSD, pentru şedinţa CExN. Stănescu a fost întrebat de jurnalişti dacă este posibil să fie nominalizat pentru funcţia de premier.

”Nu-mi doresc acest lucru şi, dacă nu-mi doresc acest lucru, nici nu o să se întâmple”, a replicat Paul Stănescu, potrivit News.ro.

Despre rămânerea într-o funcţie în viitorul Cabinet, Stănescu a spus: ”Vedem”.

ora 10.55 Ministrul Muncii Olguța Vasilescu face declarații la sediul PSD, înainte de ședința în care se va decide propunerea de premier:

- Poate să fie Șerban Nicolae, poate fi Mihai Fifor, poate să fie una dintre doamne, cu excepția mea și a Gabrielei Firea, care ne-am explicat foarte clar de ce nu ne dorim această funcție. Să vedem cu ce vin și colegii noștri.

- Eu cred că nu va fi nicio problemă să continui la Ministerul Muncii având în vedere că 25 din cele 100 de măsuri care s-au luat anul acesta sunt luate pe Ministerul Muncii. Dar, încă o dată, nu este o decizie a mea, ci și a colegilor, vom vedea ce se întâmplă mai departe.

- Eu m-am exprimat și ieri vizavi de activitatea pe care a avut-o Mihai Tudose ca premier și am apreciat-o pentru că eu am lucrat foarte bine și cu dumnealui și cu domnul Ciolacu, și ceilalți miniștri, trebuie să recunosc. Chiar a fost un premier implicat, adică nu mi s-a întâmplat ca și în cazul domnului Grindeanu, când erau luni întregi când nu ne auzeam măcar la un telefon. Nu, cu premierul Tudose vorbeam chiar și de 4 ori pe zi pe, sigur, subiectele arzătoare.

Reporter: Și atunci de ce a fost demis?

Olguța Vasilescu: Nu mă întrebați pe mine acest lucru.

ora 10.45 Premierul demisionar Mihai Tudose vrea să îi înmâneze personal demisia sa preşedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru Agerpres surse guvernamentale.

ora 10.40 Președintele Klaus Iohannis va face declarații de presă la Palatul Cotroceni, care vor fi transmise LIVE pe www.stirileprotv.ro.

ora 10.20 Filosoful Mihai Şora comentează ironic schimbările de prim-ministru din ultimul an.

"Ultima dată, am spus că mi-aş dori un Premier din specia homo sapiens. Lumea a râs, crezând pesemne că mă gândesc la Einstein sau la Făt-Frumos. Între timp, am devenit realist: m-aş mulţumi şi cu o oaie", scrie Mihai Şora pe facebook, potrivit News.ro.

El îşi încheie postarea cu o referire la mitingul antiguvernamental anunţat pentur 20 ianuarie în Bucureşti şi în alte oraşe: "Ne vedem pe 20, da?".

ora 10.00 Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns la Palatul Victoria. La sediul Guvernului este prezent şi vicepremierul Paul Stănescu.

Variantele vehiculate pentru postul de premier

În prezent, cel mai vehiculat înlocuitor pentru Mihai Tudose este Mihai Fifor, actualul ministru al Apărării, potrivit surselor HotNews.

Fifor, în vârstă de 48 de ani, este senator de Arad și a mai condus ministerul Economiei. Absolvent de filosofie, are doctorat în antropologie socială.

În 2015, Klaus Iohannis l-a refuzat când Victor Ponta l-a propus la Transporturi, pe motiv că ”nu are expertiză și experiență managerială” pentru acest minister.

Un alt nume vehiculat este Ecaterina Andronescu, fost ministru la Educație.

Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis declara în 2017 că ”dacă acest guvern va cădea, va trebui să îmi pun întrebarea dacă PSD mai poate guverna”.

Luni seară însă, ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a amenințat că ”se poate ajunge și la suspendarea președintelui” dacă Iohannis va refuza premierul PSD.

Filmul zilei de luni, în care Mihai Tudose și-a anunțat demisia

Reporter: „Vă daţi demisia, când?”

Mihai Tudose: „Da, în seara asta (n.r - luni seara) sau mâine dimineaţă (n.r - marți).”

Reporter: „Cum aţi pierdut susţinerea partidului?”

Mihai Tudose: „Partidul a hotărât că e nevoie de alt Guvern. Îmi asum. CEX-ul m-a numit, tot CEX-ul m-a schimbat."

Premierul Mihai Tudose şi-a anunţat demisia la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, care a durat mai bine de cinci ore. 60 dintre cei care au participat la întâlnire au votat să îi fie retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, patru au fost împotrivă şi patru s-au abţinut.

La ieşirea din sediul partidului, Mihai Tudose a declarat că PSD a hotărât că este nevoie de un alt Guvern şi că va pleca „cu fruntea sus."

Mihai Tudose: „Îmi reproşez că nu am făcut mai mulţi kilometri de autostradă, că nu am făcut mai multe spitale, dar vedeţi, astăzi am avut un eveniment fericit, o investiţie de 500 de milioane aproape. Plec cu fruntea sus, nu am închis anul prost, nu regret nimic, colegii au apreciat activitatea guvernamentală."

Mihai Tudose a mai spus că nu va asigura interimatul şi, după ce a plecat de la sediul partidului, a mers la Palatul Victoria pentru a-şi lua lucrurile, după cum a declarat.

Între timp, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a oferit explicaţii despre ce s-a întâmplat în şedinţa Comitetului Executiv Naţional.

Dragnea: „A o discuţie lungă, serioasă şi în final s-a supus la vot propunerea ca primul-ministru să demisioneze, au fost mai multe repropsuri. Concluzia a fost că nu se mai poate continua aşa că există o stare conflictuală în partid şi în interiorul guvernului."

Mihai Tudose este a doilea premier pe care PSD îl schimbă de la câştigarea alegerilor, în 2016.

Şeful PSD a convocat pentru marți, la ora 11.00, o nouă şedinţă a CEX pentru a se vorbi despre viitorul prim ministru.

Dragnea, președinte PSD: „Se pare că eu am mână foarte proastă şi nu numai în ceea ce priveşte propunerile de premier, ci încă zece cazuri şi le-am spus colegilor mei astăzi că nu vor face nicio propunere. Eu voi vota propunerea care iese din dezbatere."

Mihai Tudose şi-a înaintat demisia, care urmează să fie trimisă administraţiei prezidenţiale.

Conform procedurilor, preşedintele Klaus Iohannis va lua act de demisie şi va emite decretul de vacantare a postului, precum şi pe cel de numire a unui alt membru al guvernului ca prim ministru interimar.

Cristian Pârvulescu, politolog: „Demisia nu era surprinzătoare. Ceea ce a fost surprinzător este votul masiv pt retragerea sprijinului politic. PSD profită de absenţa opoziţiei pentru a-şi rezolva interesele proprii. România a intrat într o fază de instabitilitate guvernamentală cronică, în care partidele îşi schimba miniştrii în funcţie de interesele grupurilor; care vine în continuitatea unei perioade de instabilitate generală politică. După 2008, niciun prim-ministru după Călin Popescu Tăriceanu nu şi-a mai încheiat mandatul de 4 ani."

Cristian Tudor Popescu, jurnalist: „Poţi să dai acest răspuns ca partid că ţi-ai înlăturat propriul guvern, pentru că premierul nu a mai putut să se înţeleagă cu un ministru? El având tot dreptul să îl revoce. În loc să forţeze moţiunea de cenzură, mergând în Parlament cum a făcut Sorin Grindeanu, deci refuzând demisia. Preşedintele Iohannis nu mai este în situaţia foarte clară să nu mai numească un premier de la PSD, pentru că e vorba de o demisie, nu e ca în cazul lui Grindeanu când este înlăturat propriul Guvern."

Premierul Mihai Tudose a fost investit în funcţie în iunie anul trecut, după demiterea Guvernului Grindeanu, la şase luni de la investire, prin moţiune de cenzură a PSD.