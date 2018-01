Reacția lui Donald Trump, după ce Kim Jong-un a amenințat SUA: „Am un buton nuclear mai mare și mai puternic”

În replică, liderul de la Casa Albă a reacționat, într-o postare pe contul său de Twitter, afirmând că „are un buton mai mare și mai puternic”.

„Liderul nord-coreean Kim Jong-un tocmai a afirmat că „butonul nuclear se află în permanență pe biroul său.” Să-i spună cineva acestui regim depășit și înfometat că și eu am un buton nuclear, dar al meu este mult mai mare și mai puternic. Butonul meu chiar funcționează”, a scris Trump pe Twitter.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!