Coliziune violentă între două avioane, pe un aeroport din Toronto. 168 de pasageri, evacuați de urgență

La bordul unuia dintre aeronave se aflau 174 de persoane, care au fost evacuate în grabă.

Nimeni nu a fost rănit în incident, însă pasagerii s-au speriat îngrozitor.

Imaginile filmate de unul dintre pasageri surprind clipele de spaimă prin care au trecut cei aflați la bordul aparatului Boeing, aparținând companiei canadiene West Jet.

Avionul aștepta pe pistă, să-i poată debarca pe pasagerii care se întorceau din stațiunea mexicană Cancun. Atunci a fost lovit de un alt aparat, fără oameni la bord, care era tractat de cei de la compania de servicii aeroportuare.

Din imaginile postate pe reţele sociale, din avionul WestJet se poate vedea cum izbucnesc flăcări la partea din faţă a fuselajului celui de-al doilea aparat.

Serviciile de urgență au intervenit imediat, pentru a-i evacua pe pasagerii aflați la bord. Operațiunea n-a fost tocmai ușoară, având în vedere că afară erau minus 21 de grade Celsius.

Alte câteva zboruri de pe terminalul 3 al aeroportului au fost afectate de acest accident, iar autoritățile au declasat o anchetă referitoare la circumstanțele episodului.

"Din cauza poziției aeronavei de pe pistă, angajații WestJet au cerut evacuarea prin intermediul unui diapozitiv de urgență", au scris reprezentanții companiei pe Twitter.

WestJet has confirmed that WS2425, a Boeing 737-800 with 168 guests and six crew onboard, inbound from Cancun to Toronto Pearson, while waiting to proceed to the gate and stationary, was struck by a Sunwing aircraft pushing back from the gate.