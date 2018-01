Justin Timberlake, ironizat după ce și-a anunțat noul album, ”Man of the Woods”

Albumul, intitulat "Man of the Woods", va fi lansat pe 2 februarie - cu doar două zile înainte de show-ul pe care artistul îl va susţine în pauza de la Super Bowl.

Pentru a-şi anunţa albumul, Timberlake a dat publicităţii un trailer de un minut, în care artistul poate fi văzut îmbrăţişând viaţa unui om apropiat de natură, care colindă munţii şi lanurile de porumb sau poartă un poncho în culori vibrante care aminteşte de cel ales de John Mayer pentru coperta albumului "Paradise Valley".

"Acest album este inspirat de fiul meu, de soţia mea, de familia mea, dar mai mult decât orice alt album pe care l-am scris vreodată, de locul din care sunt, şi este (unul) personal", mărturiseşte Timberlake în trailer.

Comentariile nu s-au lăsat însă aşteptate, mulţi ironizând încercarea lui Timberlake de a se prezenta drept un "om al pădurilor", făcând paralele comice cu filme cu cowboy precum "Brokeback Mountain" sau cu stilul vestimentar country adoptat de artist în perioada relaţiei cu Britney Spears.

Fanii nu vor avea prea mult de aşteptat pentru primul single de pe noul album, acesta urmând să fie lansat vineri, pe 5 ianuarie.

