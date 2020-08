Țara Făgărașului. Casa desprinsă dintr-un colț de Rai care a schimbat viața unui om

Un om. O casă. Un vis.

De curând am fost întrebat dacă aș câștigă o suma considerabilă de bani, ce aș face cu ea? Am răspuns instant: aș cumpăra cât mai multe case într-un sat din Transilvania și le-aș restaura, aș cumpăra întreg satul dacă aș putea.

Nimic nu pare imposibil având în vedere mersul lucurilor și modul minunat în care s-a legat totul în ultimii ani.

Aveam în jurul a 50 de ani și viața părea să îmi fi arătat aproape toutul. Sunt de loc dintr-un sat din jud. Sibiu, dar destinul m-a adus în Făgăraș unde am făcut liceul și o perioadă a tinereții am fost fotbalist profesionist. A urmat familie, copii, serviciu la Combinatul Chimic.

În anul 2007, eram în căutarea a ceva, dar nu știam exact ce. Când am văzut-o prima oară am știut imediat că eram destinați unul pentru altul. De atunci viața mi s-a schimbat. Știu, pare că vorbesc ca un îndrăgostit, nu vi se pare, chiar sunt. Eram în căutarea unei case pentru a face doar o investiție și treptat, m-am transformat într-un pasionat restaurator, colecționar de obiecte vechi, ghid turistic, grădinar și câte și mai câte.

Cred că și ea era în așteptarea mea. A stat doi ani la vânzare fără a găsi cumpărător. Grădina era plină de buruieni, șura stătea să cadă, camerele erau neîngrijite. Nu a contat nimic din toate astea.

Împreună cu familia m-am apucat de treabă și încet, încet, totul a început să se transforme. Eram din ce în ce mai surprinși de ce putem face și cum ne este răsplătită munca.

Surprizele au continuat să apară și să se lege totul într-o poveste frumoasă. Despre satul Șona, unde este casa noastră, nu știam mai nimic. Am cumpărat casa și abia apoi am început să ne documentăm. Am aflat că la marginea satului sunt niște Piramide de unde se vede toată Țara Făgărașului într-un peisaj care îți taie respirația. Magnific! Căutând pe internet date despre Șona, cu uimire ne vedem casa într-un tablou. Era al domnului Câlția. Așa am aflat că avem vecini celebri în lumea artei. Vecini cu care am ajuns să ne împrietenim și care ne-au fost alături mereu în acțiunile noastre de restaurare cu sfaturi și îndrumări. Toți ceilalți vecini ne-au integrat de asemenea imediat și ne-au făcut să ne simțim ca acasă.

Anii au trecut și gospodăria noastră s-a transformat într-un mic colț de Rai. De la un moment dat, am vrut să împărtășim cu alții bucuria noastră și am postat câteva poze pe internet. Ce a urmat a fost un alt șir de surprize care ne-au uimit și care ne-au bucurat peste măsură: a început lumea să ne caute și să ne ceară să ii primim să vadă casa, am organizat șezători, workshopuri de fotografie, brunchuri, au venit televiziunile să documenteze și chiar un scurt metraj a fost filmat aici, iar casa noastră a fost una din „protagonistele” și vedetele ce au ajuns în festivaluri de film.

Această casă mi-a transformat viața și cu siguranță nu doar mie, a schimbat-o un pic, chiar și pentru câteva clipe, și celor care i-au trecut pragul.

Aș vrea să cred că povestea e doar la început, am atâtea planuri și gânduri cu această casă și cu tot ce înseamnă satul Șona și Țara Făgărașului.

Cea mai nouă idee, care este deja pusă în practică, este organizarea de tururi ghidate cu bicicleta. Plecarea va fi din Făgăraș, vom parcurge drumul până la Șona pe lângă Lunca Oltului, vom poposi la Casa din Șona unde voi fi gazdă și pasionat povestitor, apoi urmează satul și minunată panoramă de pe Piramide.

Cu voi, cei care citiți acest articol, mi-ar plăcea să mă întâlnesc la Șona și să îmi povestiți despre visul vostru, despre ce vă face fericiți și cum am putea să transformăm câteva zile petrecute în Țara Făgărașului în ceva de neuitat.

Viorel Giurgiu